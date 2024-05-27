游泳．環地中海賽｜何詩蓓未遇敵手兩日三冠　100自輕鬆添金

何詩蓓（Siobhan）今年再度出戰環地中海游泳賽，在法國魯西永地區卡內舉行的首站賽事，Siobhan轉戰女子100米自由泳，決賽以1秒的優勢輕取奪金，兩日連取三冠。



游泳．環地中海賽｜何詩蓓200自無敵封后 何甄陶50自摘銅

何詩蓓周六（25日）在環地中海賽首站的第一日賽事，在女子200米自由泳游出1分55.39秒封后，並在100蛙奪得金牌。翌日轉戰100自，實力超班的Siobhan在初賽造出53.77秒﹑以總成績第二的時間躋身決賽。何詩蓓在決賽同樣未遇太大壓力，以52.55秒首先觸池，以足足1秒的優勢擊敗荷蘭泳手史甸貝根（Marrit STEENBERGEN）及法國泳手嘉絲杜迪露（Béryl Gastaldello），贏得今站第三面金牌，同時獲得今站Top20積分獎的第一位。

與何詩蓓同戰女子100米自由泳的譚凱琳，初賽以55.91秒的時間打入B級決賽，結果游出55.97秒﹑以第6位完成。

另外，趙浩俊（Adam Chillingworth）出戰男子200米蛙泳，初賽造出2分14.92秒﹑以第5名晉級，惜這名港將在決賽的時間稍為回落，以2分15.06秒觸池，取得第7位。22歲的簡綽桐打入女子50米蝶泳的決賽，並以27.09秒觸池﹑第8名完成賽事。