黃澤林法網男單外圍賽首登場　力戰負傑臣仍創港將大滿貫歷史一頁

香港男子網球代表黃澤林出戰法國網球公開賽（法網）外圍賽，成史上首位亮相成年組大滿貫男子單打賽事的港將，他跟美國球手傑臣奮戰1小時31分鐘，即使未能晉級，仍再次寫下香港網球在世界網壇新一頁。



網球︱黃澤林亮相邁亞密大師賽首圈創歷史 曾3度打破對手發球局

黃澤林出戰法網外圍賽，再次寫下歷史一頁。（直播截圖）

19歲的黃澤林（Coleman）近年屢次為香港網球創下歷史，最近一次在邁亞密大師賽打入首圈，今日亦在法國網球公開賽寫下歷史一頁，成為香港首個亮相成年組大滿貫男單賽事的球手。

Coleman憑世界排名取得外圍賽入場券，他的歷來最高排名是180位，最新一期排名微跌一級排181。他與今仗對手傑臣曾在上周葡萄牙奧埃拉什公開賽32強對壘，當時Coleman以3：6及1：6落敗。24歲的傑臣目前世界排名150，2019年投身全職球手生涯。

上周經歷慘敗，Coleman今次面對傑臣開局打得不錯，首三局力保發球局，戰成3：3平手，傑臣在第8局打破Coleman發球局，領先至5：3，黃澤林在失去首局邊緣中發力打破傑臣發球局再保發，一口氣追成5：5平手。

可惜到第12局傑臣再次破發成功，以7：5拿下首盤。第二盤Coleman一度打成2：2，惟之後兩度被傑臣破發，以2：6再負一盤，無緣晉級。

黃澤林進步神速。（資料圖片／葉詩敏攝）

縱觀整場比賽，Coleman表現已不錯，6次Ace球發球直接得分，跟對手傑臣相同，強勁的發球，一直是他的一大武器，惟第一發球成功率僅49%，仍有頗大改善空間。

場面上Coleman與對手相距不遠，傑臣勝在經驗和控制賽事的能力。不過Coleman從上星期大幅落敗，到今仗首盤與對手周旋到底，再次看到他吸收力強、進步神速的特點，期待這位網球小將，繼續開創香港網壇歷史新一頁。

美國球手傑臣。（Getty Images）