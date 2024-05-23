羽毛球．大馬賽︱吳英倫挫強敵首闖八強　伍家朗勝出「香港內鬥」

羽毛球馬來西亞大師賽，伍家朗及李卓耀在男單16強上演「香港打吡」，最終前者以2：0晉級。

19歲小將吳英倫繼首圈戰勝強敵後，今場再創佳績，以2：1擊敗世界排名第30的印尼球手迪維華度約（Chico Aura Dwi Wardoyo），為職業生涯首次打入世巡賽500級別賽事8強。



吳英倫力克印尼強敵，晉身男單8強。（資料圖片／夏家朗攝）

吳英倫目前世界排名第83，對手迪維華度約比自己高53位，首局Jason佔壓倒優勢，全局僅失6分下勝出；第二局戰況則截然不同，雙方戰況持平，前中段多時打成平手，但11：11後，迪維華度約開始取得優勢，並領先至該局尾段，以21：16扳回一局。

決勝局，Jason與對手拉鋸至4：4後逐漸發力拉開分差至14：9，再讓對手多追1分後，吳英倫一口氣連得7分，以21：10勝出，總局數2：1晉級，為生涯首次在世巡賽500級別賽事晉身男單8強，下圈鬥中國球手陸光祖。

吳英倫創下個人在500級別賽事最佳成績。（資料圖片／夏家朗攝）

另外，伍家朗對李卓耀上演「港隊內鬥」，兩人首局打得十分激烈，分差絕大部分時間都在3分以內；不過家朗除初段2次平手外，比數上全程保持優勢，最終以21：19先贏一局。

次局則由李卓耀率先進入狀態，並領先至5：1，不過隨後伍家朗連取6分反超至7：5；之後兩人展開拉鋸戰，多次打成平手，尾段伍家朗再次發力，從15：15拉開至20：16，並以21：17勝出，直落以2：0晉級8強，與中國球手李詩澧爭晉級。