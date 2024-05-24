羽毛球．大馬大師賽｜伍家朗挫李詩澧晉四強　吳英倫激戰下落敗

馬來西亞羽毛球大師賽，香港男單代表伍家朗擊敗中國好手李詩灃，晉身4強，連續兩站獲得佳績。



伍家朗周四（23日）在16強的「港隊內鬥」中，直落兩局21：19、21：17擊敗隊友李卓耀，周五再在8強鬥中國好手、3號種子李詩灃，第一局，伍家朗一度領先到14：8，沒有懸念下以21：13先取一局。

次局戰況緊湊得多，伍家朗到中段為止一直落後，但反超14：13後只失過2分，終以21：15再贏一局，直落2：0打入4強。伍家朗在4強將再鬥上站泰國公開賽決賽對手李梓嘉。

伍家朗連續兩站打入四強。（資料圖片／Getty Images）

世界排名第83﹑生涯首度打入超級500賽8強的吳英倫，挑戰世界排名19位的中國球手陸光祖。這名19歲港將首局中段曾拉開4分優勢，惜下半局被對手急起直追，連失6分，以17：21先輸一局。次局戰情同樣緊湊，吳英倫是稍為落後的一方，直至打成13：13時，這名港將發力連取5分，終以21：15扳回一城。

雙方以決勝局分勝負，陸光祖初段取得領先，其後一直力保優勢，吳英倫後段一度追近，惜最終仍以14：21告負，力戰83分鐘後出局。