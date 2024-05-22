羽毛球．大馬賽︱19歲小將吳英倫過3關　李卓耀伍家朗16強互撼

香港羽毛球代表隊多位成員出戰馬來西亞大師賽，男子單打球手李卓耀、伍家朗齊出戰，19歲小將吳英倫在外圍賽連過兩關後，主賽圈首輪毋懼世界排名高40位的比利時球手卡拿基（Julien Carraggi），力戰3局晉身16強。

港隊難得有3位男單球手晉身16強，李卓耀、伍家朗32強分途過關後，16強便須對撼，上演一場「香港打吡」。



羽毛球．泰國賽｜伍家朗直落兩局輕鬆過關 相隔11個月再闖四強

19歲小將吳英倫在馬來西亞大師賽從外圍賽打起，3連捷晉16強。(IG)

港隊5對雙打組合齊出戰

馬來西亞大師賽，港隊派出不少年輕選手出戰，混雙組合曾曉昕／洪魁駿從外圍賽晉級後，首圈遇上馬來西亞主場組合許邦榮／鍾舒韵，以16：21、23：25敗陣；同樣由外圍賽打起的另一組合吕俊瑋／傅智恩則與印度夫妻檔組合B. Sumeeth Reddy／N. Sikki Reddy大戰三局，以15：21、21：12、21：17落敗。

曾曉昕另夥拍呂樂樂戰女子雙打賽事，32強硬撼6號種子韓國李幽琳／申昇瓚，力戰37分鐘以17：21、13：21告負。港隊另一女雙組合范嘉茵／尤漫莹的對手為4號種子、保加利亞姊妹組合Gabriela Stoeva／Stefani Stoeva，以10：21、15：21落敗，同樣無緣晉級。

男子雙打方面，30歲的羅卓謙夥拍28歲的楊盛才，外圍賽過關後，32強面對泰國組合Peeratchai Sukphun／Pakkapon Teeraratsakul，以11：21、16：21敗陣。

吳英倫成為港隊3位晉身馬來西亞大師賽16強球手之一。(IG)

今站最大驚喜是19歲男單小將吳英倫，昨日在外圍賽激戰馬來西亞及丹麥球手連過兩關，世界排名83位的他，今日面對排名43位的比利時球手卡拿基，即使首局19：21先失，之後兩局以21：12、21：13連下兩城反勝，昂然晉身16強。下一場他要遇上更強對手，世界排名25的印尼球手瓦多約（Chico Aura Dwi Wardoyo）。

李卓耀順利晉級馬來西亞大師賽16強。（資料圖片／Getty Images）

即將代表香港出戰巴黎奧運的李卓耀，被列為8號種子，面對巴西球手高爾路（Ygor Coelho）未受考驗，37分鐘時間以21：17、21：16直落兩局擊敗對手過關。

至於剛剛在泰國賽獲得亞軍的另一男單球手伍家朗，遇上泰國球手王高倫（Kantaphon Wangcharoen）亦無問題，以21：19、21：13勇挫對手晉級，比賽時間也僅為44分鐘。16強兩位港隊代表李卓耀和伍家朗將會正面交鋒，再次上演「香港打吡」。