游泳．環地中海賽｜何詩蓓摩納哥站再添兩金　何甄陶50自封王

環地中海游泳賽最後一站在摩納哥上演，何詩蓓（Siobhan）在女子100米及200米自由泳繼續強勢，不負眾望再添兩面金牌，而何甄陶則在男子50米自由泳封王。



一連三站的環地中海游泳賽在摩納哥煞科，港將何詩蓓前兩站在女子100米及200米自由泳全數封后，Siobhan在最後一站延續氣勢，先在周六（1日）的200自決賽以1分54.53秒輕鬆奪金，拋離次名的英國泳手近4秒。

何詩蓓翌日轉戰100自，初賽以54.77秒晉級，決賽繼續未逢敵手，游出52.72秒，以1.6秒的優勢率先觸池，連續三站環地中海賽的100自及200自全數奪冠，今次賽事一共摘下7金1銀。

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何詩蓓在環地中海賽繼續無敵。（資料圖片／Getty Images）

在環地中海賽法國站男子50米自由泳摘銅的何甄陶（Ian），在50自決賽造出21.86秒，距離個人最佳只差0.03秒，Ian同樣首名觸池，摘下金牌。

另外，港隊的趙浩俊（Adam Chillingworth）在男子200米蛙泳躋身決賽，游出2分11.57秒﹑以第5完成賽事；與何詩蓓一同打入100自決賽的鄭莉梅，則取得第7名。