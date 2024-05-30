環地中海游泳賽｜何詩蓓巴塞站100自輕鬆添金　大勝瑞典泳手逾1秒

何詩蓓（Siobhan）在今年首站的環地中海游泳賽摘下3金後，次站移師巴塞隆拿，Siobhan首日出戰女子100米自由泳決賽，縱然她在決賽的時間比上站慢，仍然以逾1秒的優勢拋離瑞典泳手奪冠。



游泳．環地中海賽｜何詩蓓未遇敵手兩日三冠 100自輕鬆添金

上周末在法國戰畢環地中海賽首站後，何詩蓓與一眾港隊成員赴西班牙巴塞隆拿，轉戰次站賽事。Siobhan當地時間周三（29日）出戰女子100米自由泳，初賽游出54.55秒，以總成績首名打入決賽，她在決賽同樣未遇壓力，以52.76秒率先觸池，雖然不及上站法國100自決賽的時間，但Siobhan仍然以1.11秒拋離次名的瑞典泳手高文（Michelle Coleman），輕鬆摘下金牌。何詩蓓今日將出戰另一強項200米自由泳，再爭獎牌。

何詩蓓繼續出戰環地中海游泳賽。（資料圖片／Getty Images）

除了何詩蓓，兩名港將同樣在初賽中突圍而出，上站在法國摘銅的何甄陶，今站再戰男子50米自由泳，初賽以22.30秒﹑總成績第3位晉級決賽，惜Ian的時間稍為回落，以22.33秒觸池，最終獲得第6。另一港將趙浩俊（Adam Chillingworth）在男子200米蛙泳同樣打入決賽，並游出2分11.86秒，以第5名完成賽事。

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