環地中海游泳賽｜何詩蓓巴塞站100自輕鬆添金 大勝瑞典泳手逾1秒
撰文：趙子晉
出版：更新：
何詩蓓（Siobhan）在今年首站的環地中海游泳賽摘下3金後，次站移師巴塞隆拿，Siobhan首日出戰女子100米自由泳決賽，縱然她在決賽的時間比上站慢，仍然以逾1秒的優勢拋離瑞典泳手奪冠。
上周末在法國戰畢環地中海賽首站後，何詩蓓與一眾港隊成員赴西班牙巴塞隆拿，轉戰次站賽事。Siobhan當地時間周三（29日）出戰女子100米自由泳，初賽游出54.55秒，以總成績首名打入決賽，她在決賽同樣未遇壓力，以52.76秒率先觸池，雖然不及上站法國100自決賽的時間，但Siobhan仍然以1.11秒拋離次名的瑞典泳手高文（Michelle Coleman），輕鬆摘下金牌。何詩蓓今日將出戰另一強項200米自由泳，再爭獎牌。
除了何詩蓓，兩名港將同樣在初賽中突圍而出，上站在法國摘銅的何甄陶，今站再戰男子50米自由泳，初賽以22.30秒﹑總成績第3位晉級決賽，惜Ian的時間稍為回落，以22.33秒觸池，最終獲得第6。另一港將趙浩俊（Adam Chillingworth）在男子200米蛙泳同樣打入決賽，並游出2分11.86秒，以第5名完成賽事。
巴黎奧運2024香港隊名單 免費直播時間表+港隊賽程+獎金一覽
巴黎奧運港隊重點賽程 江旻憓7.27登場 張家朗何詩蓓7.29爭獎牌
港超假波案｜港超主教練及球員涉案 足總稱倘屬實將終身停賽港超假波｜廉署拘12人消息指包括北區主教練 深水埗自爆球員涉案港足主教練安達臣宣布離任 上周獲足總開三年新約 今日正式辭職足球明星選舉︱陳肇鈞膺四料足球先生 為港人爭氣：不能睇小自己巴黎奧運．劍擊︱江旻憓第三度征奧 望團結觀眾：大家開心就值得足球明星選舉｜東方橫掃9獎成大贏家 盧比度榮膺最佳教練巴黎奧運．劍擊｜港隊新丁首征奧 何瑋桁彌補師兄12年前遺憾巴黎奧運．劍擊｜張家朗平常心三度征奧 法籍教練揭衛冕最大敵人