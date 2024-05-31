游泳．環地中海賽｜何詩蓓巴塞站添一金一銀　50自0.03秒之差飲恨

環地中海游泳賽巴塞隆拿站，何詩蓓（Siobhan）日前稱霸女子100米自由泳後，次日轉戰另一強項200自及50自，Siobhan在200自繼續無敵手，以超過3秒的優勢奪金，同時打破大會紀錄；Siobhan在50自決賽則以0.03秒飲恨摘銀。



環地中海游泳賽｜何詩蓓巴塞站100自輕鬆添金 大勝瑞典泳手逾1秒

何詩蓓在環地中海游泳賽巴塞站次日出戰兩項賽事，除了強項200米自由泳，同時參加講求爆發力的50自，Siobhan在初賽游出24.95秒，以總成績次名晉級決賽。何詩蓓50自的最大對手是瑞典的高文（Michelle Coleman），兩人在100自已經交過手，Siobhan今次卻以0.03秒之差飲恨，摘下銀牌。

何詩蓓其後轉戰200自，初賽以1分59.26秒﹑總成績第2名過關，在決賽稍為發力，Siobhan游出1分54.57秒，距離個人最佳慢0.65秒，依然足夠輕鬆贏得冠軍，更拋離次名的法國泳手3.35秒，再添一金，兩日賽事拿下兩金一銀。

何詩蓓在環地中海賽巴塞站共獲兩金一銀。（資料圖片／Getty Images）

另外，李芯瑤與譚凱琳同樣打入女子50米自由泳的B組決賽，分別以25.35秒及25.56秒完成賽事。

巴黎奧運2024香港隊名單 免費直播時間表+港隊賽程+獎金一覽

巴黎奧運港隊重點賽程 江旻憓7.27登場 張家朗何詩蓓7.29爭獎牌