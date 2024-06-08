法網｜施安迪68分鐘極速解決對手　21連勝連續三年女單封后

撰文：趙子晉
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在女子網球的世界，「一姐」施安迪（Iga Swiatek）在法國網球公開賽猶如「女版拿度」一樣，這名波蘭球手力爭法網女單三連冠，與意大利的包莉妮（Jasmine Paolini）爭標。

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法網的紅土場，見證施安迪的蛻變，這名波蘭新晉球后15歲時首戰法網青年組，縱然只是打入8強，但令她立志成為職業網球手。8年後，施安迪已經不再是當天的小妮子，如今已成世界第一﹑4項大滿貫得主。

施安迪2019年爆冷稱霸法網。（資料圖片／Getty Images）

施安迪今年法網的晉級過程中，最艱難的一仗就是對大坂直美，亦是她今年賽事唯一一場需要打足三盤，其後不失一局﹑連贏6：0及6：0淘汰寶達寶娃（Anastasia Potapova），四強面對歌芙同樣輕鬆擊退對手。施安迪連續3年殺入決賽，在法網累積20連勝的紀錄，同時衝擊法網女單三連冠。

施安迪與包莉妮爭奪今年法網女單冠軍。（Getty Images）

嘗試阻止施安迪的，是12號種子包莉妮，這名28歲的意大利球手從2011年轉職業，十多年的職業生涯浮浮沉沉。直至今年，包莉妮生涯終有起色，贏得首個WTA 1000分錦標，澳網第一次打入16強，世界排名一度升上第12位。身高只得5呎4吋的包莉妮，8強爆冷淘汰列巴堅娜，再挫俄國少女安祖娃（Mirra Andreeva），生涯首次晉身大滿貫決賽。

5呎4吋的包莉妮面對施安迪的強勁抽擊，打得十分吃力。（路透社）

施安迪與包莉妮在2022美網曾經碰頭，施安迪當時輕取對方，如今在紅土場再碰頭。包莉妮率先在施安迪的發球局找到缺口，這名波蘭一姐隨即回敬一局「Love Game」破發，施安迪以強勁的底線抽擊牽制對手，5呎4吋的包莉妮難以抵擋對方的力量，當打出質量較低的回球，施安迪即有機會擊出致勝球。包莉妮發球局承受的壓力愈來愈大，反觀施安迪愈打愈順，一連打破3次對手的發球局，首盤先贏6：2。

施安迪。（Getty Images）

包莉妮的捱打局面，在次局未有改善，施安迪再連破對方兩次發球局，一度領先5：0，距離錦標只差一步，縱然未能「派蛋」，這名波蘭球后仍然以6：1再下一城，68分鐘突破輕取對手，連續三年贏得法網女單冠軍。

施安迪68分鐘解決包莉妮，連續三年稱霸法網。（路透社）
施安迪奪今年法網女單冠軍。（Getty Images）
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