法網｜拿度對手解構「泥地王」可怕之處　獲祖高域力撐是奪冠大熱

法國網球公開賽（Roland Garros）正賽將於周末展開，「泥地王」拿度日前回到「主場」公開訓練，即使最近一年飽受傷患困擾，仍吸引6000球迷熱烈歡迎，齊喊其名「Rafa！Rafa！」。

現任「一哥」祖高域受訪時表示，雖然拿度狀態難與往日相比，但在他心目中，只要在法網作賽，該名「泥地王」便必然會是賽事頭號熱門。



「泥地王」這個名字大家聽得多，但拿度（Rafa Nadal）在紅土球場稱霸的程度有多誇張？這名西班牙球手生涯一共贏得22次大滿貫男單冠軍，其中有14次是法網冠軍。再具體一些，他多年來一共在法網作賽115場，只輸了其中3場——勝率是97.4%。

拿度有「泥地王」之稱，在泥地賽最高殿堂法網擁97.4%勝率。（Getty Images）

最近一年拿度飽受傷患困擾，去年初在澳網出局後，至今未參與過任何一項大滿貫賽事，亦在2003年後首次跌出世界100名，目前也只排在第276位。不過多名熱門球手近況亦不太理想：「一哥」祖高域（Novak Djokovic）今年表現下滑，新生代兩名領軍人物——艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在法網前哨戰羅馬大師賽因傷缺陣，冼拿（Jannik Sinner）也因傷患而在十六強退賽。

大滿貫前夕，絕大部分球員都會選擇休息備戰，不過今年表現及戰績都一般的祖高域，目前仍在參戰ATP 250級別的日內瓦公開賽。他受訪時仍對今屆法網充滿信心，但表示自己在奪冠熱門球手中只排行第二位：「當然他（拿度）的水準跟以往有點不同，不過這裏是法網，那個人是拿度。當將這兩者放在一起討論時，他永遠是我心中的最大熱門。」

「一哥」祖高域亦謙稱，在他心中，拿度永遠是法網的頭號熱門。（Getty Images）

縱使拿度近一年表現不復過往，但他在法網仍是傳奇，《The Athletics》訪問許多世界頂級球手，希望了解在泥地球場與拿度交手的感覺，得到的答案大同小異，全都是感嘆該名「泥地王」的強大令人絕望。

目前世界排名第4的阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev），曾6次在泥地賽事面對拿度，輸掉其中5次：「（對拿度）會很難打出致勝球，特別是在更大的Philippe Chatrier（法網主要場地），他在那裏有更多空間，因此比賽會變得非常困難。要在那個球場面對拿度，或許是網球這項運動最大的挑戰。」

另一名俄羅斯球手卡卓洛夫（Karen Khachanov）則形容得更為直接：「那感覺就像是你跟一名PlayStation遊戲裏的人在對戰，因為你打出去的每一球都會飛回來。有時候你會為贏一分而陷入困局，你會感覺到自己所有事情都做對了，但就是無法贏得一分。」

以移動能力著稱的拿度，在泥地可謂如魚得水。（Getty Images）

祖高域也形容，當拿度以最佳狀態出現在泥地時「就像一道牆」；被稱為「小費達拿」的迪米杜夫（Grigor Dimitrov），過去6次在泥地面對拿度全敗：「那很無趣，一點樂趣也沒有，在紅土與巔峰拿度交手的感覺很不舒服。」

事實上，泥地會增加網球的彈跳力，而拿度的正手抽擊帶有強力前旋，因此會讓它比平時彈得更高，對手也被逼經常在肩膊高度擊球，只要出現些許失誤，便會被拿度瞄準得分；加上法網場地比普通球場更大，以速度及韌性著稱的拿度，便能在此緊咬每一分，並在幕後團體的幫助下，不斷針對對手的弱點來比賽。

拿度的強力正手加上前旋，在泥地令其對手吃盡苦頭。（Getty Images）

然而，已37歲的拿度身體不復當年，加上傷患纏身，他早前表示過很大可能會在今年掛拍，意味今屆有可能成為他最後一屆法網。難得再戰大滿貫，加上兩大年輕對手狀態未足，這屆法網，也有可能成為他掛拍前爭取好成績、體面告別的最好機會。