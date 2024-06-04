法網｜祖高域靠止痛藥苦戰5盤反勝　破費達拿紀錄晉8強卻因傷退賽

男單「一哥」祖高域（Novak Djokovic），在法國網球公開賽（法網）16強與阿根廷的施雲度奴（Francisco Cerundolo）激戰五盤後反勝晉級，並贏得個人第370場大滿貫勝利，超越費達拿成為史上最多。

不過他在比賽中數次滑倒，並多次請求醫療暫停，賽後他表示膝蓋受傷，或下輪無法出戰。其後他在社交媒體宣布，退出今屆法網賽事。



此戰首盤，祖高域以6：1輕取施雲度奴，但之後他數次在球場上滑倒，表現亦大幅下滑，被對手以7：5、6：3反超至2：1。

祖高域今仗多次滑倒。（Getty Images）

不過第四盤祖高域重拾狀態，以7：5扳平盤數後，決勝盤再以6：3反勝施雲度奴。這名男單「一哥」賽後表示受場地狀況影響：「第二盤第三局時我滑倒了，今天已經好幾次，那一次我的膝蓋受到影響……老實說當時我不知道應否繼續作賽。」

他續指在第四盤表現逐漸回勇，是因為醫生給予他最大劑量的止痛藥：「我聽到時已是第四盤末段，那時候我感覺到表現開始好轉，移動也更少限制。」祖高域表示決勝盤已幾乎沒有痛楚，但會在明天檢查後再決定是否繼續參賽，「我不知道明天會發生什麼事，或明天之後我能否落場比賽，我希望可以，到時再看情況如何。」

祖高域在比賽中多次請求醫療暫停。（Getty Images）

這名塞爾維亞球手在場上多次滑倒，與當地多日來受惡劣天氣影響有關，他批評大會未有好好管理場地：「我確信場地員工已非常忙碌，也知道他們辛勤工作，我不是說他們做錯了。我只是想知道，當一名球手有異樣感覺時，我們還需要做些什麼？」

祖高域言語中帶有無奈：「今天我帶傷贏得比賽，這很好，但我還能否參加下一輪，我不知道。我不知道傷勢有多嚴重，但這次受傷能避免嗎？如果能更頻繁地保養場地的話，那是有可能的，基本上這便是我的要求。」

他原定會在八強面對賽事7號種子挪威球手魯迪（Casper Ruud），不過周二晚上在社交媒體宣布退賽，「我很傷感地宣布，退出法網賽事。昨日一戰我盡力付出所有，不幸地，由於右膝半月板撕裂，我和團隊經細心考慮和諮詢後，作出這個艱難決定。」

祖高域續稱：「我祝願今個星期比賽的球員好運，誠懇感謝所有奇妙球迷持續的愛與支持。很快跟你們再見。」