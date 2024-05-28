網球︱拿度法網告別戰不敵薩維列夫　14屆冠軍神奇之旅或就此落幕

「泥地王」拿度（Rafael Nadal）很可能最後一次出戰法國網球公開賽（法網），身為14屆冠軍，今屆之前他在這場紅土場歷來只輸過3次。可是近年備受傷患折磨，缺席大部分賽事，拿度世界排名跌至275位，今屆淪為非種子球員，首圈便硬撼4號種子阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）。

37歲的拿度，面對狀態大勇的薩維列夫，縱然出盡全力應戰，但仍心有餘之力不足，以3：6、6：7、3：6直落3盤敗陣，首圈止步。他在法網的神奇之旅，或就此落幕。



拿度法網首圈負薩維列夫出局，他在這項大滿貫賽事神奇之旅，或就此落幕。（Getty Images）

祖高域、施安迪、艾卡拉斯齊撐場

拿度曾說過，今年是他最後一個職業賽季，今屆法網可能是他的「最後一舞」，大量球迷慕名而來，首圈賽事罕有地全場爆滿，他的最強對手之一祖高域、以拿度為偶像的「一姐」施安迪、西班牙「新一代球王」艾卡拉斯等也在觀眾席上，事實上今場有不少參賽球手到場，不用比賽的或練習過後的都趕到現場。為全力支持拿度，每逢泥地王發球局觀眾特別安靜，讓他專心比賽，球迷給拿度的喝采聲全場毫不間斷，不時高呼拿度的名字簡稱「Rafa、Rafa」。

拿度籤運不佳，首圈賽事便遇上薩維列夫，初出場時較為手緊，首個發球局便被打破，薩維列夫領先5：3之際，拿度再失發球局，以3：6先失第一盤。

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與薩維列夫合演精彩一戰

第二盤拿度在熱身過後回復水平，第4局曾落後15：40，他在全場打氣下連拿4分保住發球局，局數追成2：2，更乘着氣勢進迫對手，以一記精彩過網急墜球打破薩維列夫發球局，今場首次破發成功，領先3：2。

拿度之後未能把握破發機會，仍5：4領前之際，serving for set卻突然失準，薩維列夫連取4分贈拿度「光蛋局」破發，追成5：5平手，拿度隨即再有破發機會，又一次未能把握，薩維列夫保發反超前6：5。拿度保發戰成6：6，決勝局發球威力更強的薩維列夫以7：5獲勝，局數7：6再勝一盤，大分領先至2：0。

拿度今仗曾有不少破發機會，惟多次錯失。（Getty Images）

拿度頭兩盤表現已不錯，尤其上網頻頻得手，頭11球全數成功取分，僅偶有失手，惟薩維列夫發球強勁，第一發球平均時速達202公里，最高更達223分里，成功率超過8成，抽擊表現平穩，得分亦較多，關鍵是頭8次破發機會把握到3次，拿度7次機會僅把握到1次，是搶得兩盤優勢的主因，第三盤形勢會否改變？

第三盤一開始，薩維列夫再有破發機會，拿度落後15：40下再次連追4分保發，繼而把握機會破發領先2：0，可惜第3局再失發球局，薩維列夫保發後追成2：2。第5局拿度陷入苦戰，比賽五度刁時，薩維列夫擁有4次破發機會全數被拿度化解，拿度出盡九牛二虎之力、花去11分12秒險險保住發球局，體力消耗不少，薩維列夫隨即輕鬆連拿4分保發。

局數3：3，拿度發球局再受考驗，落後15：40，就算追回一球，薩維列夫再次把握機會破發，以4：3領前。薩維列夫保發後再次打破拿度發球局，以6：3再拿一盤勝出賽事。

拿度賽後向球迷致意。（Getty Images）

拿度：不是100%肯定是否法網最後一戰

拿度首圈止步，這位一代傳奇獲全場觀眾起立鼓掌致敬，賽後即場訪問，慣常只會訪問勝利者，拿度當然獲得破例，發表感受。

獲勝的薩維列夫先受訪，他直言「不知應說什麼」，隨即才稱「多謝Rafa，我整個童年都在看Rafa比賽，很榮幸曾兩度跟他在這裏對戰，但這不是我的時刻，這是屬於Rafa的」，匆匆結束訪問，將時間留給今天的主角拿度。

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巴黎奧運或強勢重返Roland Garros

輪到拿度發表感言，對於是否已完成最後一次法網，他說：「不知是否最後一次，我不是100%肯定」。拿度表示很享受比賽並多謝球迷打氣支持，「在我最愛的地方感受到愛，感覺非常特別。」鏡頭一轉聚焦施安迪，這位世界排名第一女將化身小球迷，聽到這裏已感動得哭成淚人。

他細訴，過去3年受盡傷患困擾，盡力復出戰法網，笑言「首圈出局不在計劃內」，指出今仗比賽他有過機會，但不足以擊敗表現出色的薩維列夫。拿度不肯定今次是否法網告戰別，重申「我很大機會不會再戰，可是不是100%肯定」，並指出，「假如是的話，我很享受在這裏比賽，希望數月後回到這裏出戰奧運。」

今夏巴黎奧運網球賽事，正是在法網主場館Roland Garros上演，14次贏得法網創下紀錄，拿度滿心不捨：「我希望跟你們再見，但我不知道」。現時為法網賽事總監的前女單世界排名第一球手瑪莉絲模（Amélie Mauresmo），本欲為拿度舉行歡送儀式，不過她尊重對方「不100%肯定告別法網」的意思，為明年法網留下一點懸念。