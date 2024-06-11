歐國盃2024｜荷蘭損中場大將 法蘭基迪莊足踝傷患未癒退隊
撰文：趙子晉
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歐洲國家盃周末開鑼，荷蘭先傳壞消息，中場大將法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）因傷退隊，主教練朗奴高文指巴塞隆拿早前冒險讓這名荷蘭國腳上陣，如今卻由荷蘭承受代價。
征戰歐國盃決賽周前的最後一仗，荷蘭以4：0大勝冰島，一壯行色，但賽後卻傳來壞消息，中場大將法蘭基迪莊宣布因傷退出國家隊，無緣歐國盃。
荷蘭足總聲明中表示，迪莊由入選大軍名單已經是與時間競賽，因為這名27歲巴塞中場的足踝傷患未癒，經過近日的檢查後，認為他需要更多時間休息，結果決定退出國家隊，而暫未公布迪莊的替代人選。
法蘭基迪莊透過社交網站確認退隊消息，「代表荷蘭出戰決賽周一直都是我的夢想，如今缺席歐國盃，我感覺十分失望，最近數星期我十分努力康復，可惜未能如願，我的足踝需要更多時間。縱然如此，我依然會為荷蘭隊打氣。」
戰畢與冰島的友賽後，荷蘭主教練朗奴高文談及迪莊的傷勢，直言「巴塞行為，荷蘭買單」，「迪莊的傷勢反覆，經過檢查後他在未來3星期都未能上陣，他的足踝有舊患，以他的健康作大前題下，我們只好讓他退隊。他所屬的巴塞隆拿曾經冒險地把他派上場，如今由我們承受代價。」
荷蘭中場再添傷兵，除了法蘭基迪莊，迪魯恩（Marten de Roon）與古普美拿斯（Teun Koopmeiners）早前先後因傷緣盡歐國盃。