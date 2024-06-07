世盃外｜國足入籍兵12碼宴客照賽和泰國　下輪作客韓國不敗即出線

世界盃亞洲區外圍賽第二輪，中國足球隊在瀋陽主場對泰國，上半場落後一球，加上入籍兵費蘭多12碼宴客，幸好由處子登場的拜合拉木近門建功，以1：1逼和泰國，只要下場作客在韓國身上取得分數，即可晉級。



泰國隊上半場20分鐘先開紀錄。（路透社）

世界盃亞洲區外圍賽C組，力爭小組次名的中國與泰國，今輪前相距3分，泰國必須作客瀋陽全取3分。泰國隊有個好開始，素巴楚（Supachok Sarachat）接應傳中頭槌建功，20分鐘先開紀錄。換邊初段，泰國守將一次大意失誤，在禁區內無意下犯手球，國足獲得12碼，由入籍兵費蘭多操刀，可惜一射高出宴客，國足錯過追平的大好機會。

入籍兵費蘭多主射12碼宴客。（路透社）

國足其後加強攻力，換入首次代表大國腳的新疆小將拜合拉木，這名21歲中鋒即有建樹，小禁區頂接應朱辰傑的頭槌二傳，近門窩利抽射破網，79分鐘追成1：1平手，結果兩軍各得1分。

國足5戰2勝2和1負得8分，暫時在C組排第二，與泰國隊保持3分距離。國足要晉級下一圈，最後一場作客韓國只要不敗即可出線；若然國足輸波，另一邊廂泰國又擊敗新加坡，就需要以得失球差決定小組次名誰屬。一旦國足以0：1不敵韓國，泰國3球淨勝新加坡的話，泰國即可升上次名。

世盃外中國﹑泰國出線形勢



中國 5戰2勝2和1負 8分（入球9﹑失球8﹑得失球差+1）

泰國 5戰1勝2和2負 5分（入球6﹑失球8﹑得失球差-2）



新疆小將拜合拉木（23號）首度上陣即建功。（路透社）

國足主帥被斥不熟悉球員

國足主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）今仗排陣引起爭議，排出菱形中場，安排單防中﹑韋世豪擔任10號位，不少內地球評家斥伊雲高域不熟悉國足球員。伊雲高域在賽後記者會被問到，今場和局誰人應負起責任，他未有正面回應，在記者追問下表示：「作為教練，對任何比賽的成績都要負責。」