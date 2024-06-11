世界盃外圍賽︱港足作客土庫曼　場地天氣遇難題　力爭小組首勝

港隊周二（11日）晚將出戰今屆最後一場世界盃外圍賽，作客土庫曼首都阿什哈巴德，力爭分組賽第一勝，並避免小組包尾完賽。



港隊早前決選21人，但隨後補選趕及辦理簽證的守門員陳嘉豪，受傷的周緣德則依然缺陣；兩名助教盧比度及司徒文俊就因簽證問題無法隨隊。

港隊暫代主帥盧斯爾出席賽前記招。（HKFA）

在賽前記者會上，土庫曼傳媒亦十分關注港隊前主帥安達臣離任，並問暫代主帥盧斯爾是否熟悉港隊球員，或傑志等香港球會。盧斯爾耐心解釋，指自己在香港足總已工作兩年，並一直跟隨安達臣擔任助教，「我會繼承他的理念，踢法沒有太大變化，球員都準備好。」

當地記者又問到，盧斯爾如何看待自己有望取得執掌代表隊生涯的首場勝仗，他毫不猶豫地表示：「每個教練都有自己的想法及對策，但我們都想贏。」他強調快速反擊是土庫曼球員的優勢，認為港隊要多加提防。

盧斯爾今場將第二度帶領港隊出賽。（HKFA）

目前港隊全員皆可候命，盧斯爾指兩位上仗射破伊朗的小將杜俊暉、馬希偉，今場有一定機會獲派正選，並再次讚揚兩人表現。值得一提，港隊今晚除了要適應當地晚間仍超過30度的高溫，也要面對人造草場的難題，中堅艾里奧稱，球隊已有心理準備去迎接各種困難，全力爭勝。

港隊在人造草場上訓練。（HKFA）

港隊現時於世界盃亞洲區外圍賽分組賽錄得1和4負，已宣告提早出局，但仍肯定晉身明年3月舉行的亞洲盃外圍賽第三圈。

球隊目前在世界盃外圍賽排包尾，由於得失球差不及土庫曼，若要趕過同分的土庫曼以第三名完賽，今仗必須取勝；港隊早前在首輪分組賽擁主場之利下，與土庫曼踢成2：2，當時攻入兩球、效力傑志的土庫曼翼鋒明加索夫這次沒有入選。

世界盃亞洲區外圍賽

香港 對 土庫曼

日期：6月11日

香港時間：11：00 pm

地點：土庫曼阿什哈巴德球場

