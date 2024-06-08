英格蘭歐國盃前主場意外負冰島　修夫基：我們踢得缺乏性格

歐洲國家盃決賽周下周開鑼，英格蘭主帥修夫基（Gareth Southgate）提早公布26人決選名單，稱想眾將們提早收拾心情備戰，在溫布萊主場鬥冰島進入最後一場熱身賽。

英格蘭全場僅得一次中目標攻門，中堅史東斯半場傷出，更意外地一球不敵對手，為下周的歐國盃增添隱憂，修夫基賽後直言對戰果感失望，並指今仗表現缺乏性格。



歐國盃｜英格蘭提早公布26人名單 修夫基為爭議點兵逐一解畫 英格蘭歐國盃26人名單出爐 馬古尼落選後防大件事 陣容頭重腳輕

出戰歐國盃前，英格蘭在溫布萊球場面對世界排名72位的冰島，哈利卡尼、菲爾科頓、迪格蘭賴斯等主將悉數正選。客軍冰島上半場把握一次突擊機會，科爾斯坦臣（Jon Dagur Thorsteinsson）左路切入大位建功，英軍12分鐘意外落後。

「三獅軍團」積極反撲，隊長哈利卡尼接應高爾彭馬傳中，近門起腳未能命中目標，錯過追平的大好機會。換邊後，英格蘭初段佔盡優勢，科頓及彭馬連番攻門亦無功而還，結果未能攻破冰島大門，意外地以一球憾負。

（路透社）

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修夫基特意在友賽冰島前公布26人名單，他為點兵作出解釋。哈利馬古尼因傷落選，修夫基只揀選9名守衛，今仗正選的史東斯上半場受傷，令不少英軍球迷擔心，並在半場被調離場。修夫基賽後指史東斯的足踝受傷，半場換出是安全起見。

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「我們前場有幸福的煩惱，我們有不少選擇....」是修夫基不徵召占士麥迪臣及基亞利殊的原因，但英軍今仗前線欠銳利，艾雲東尼、布卡約沙卡等前線球員亦有上陣，全場僅得一次中目標攻門。

「今仗表現明顯不夠好，我們不夠性格，但這是歐國盃前的熱身賽，幸好在今場出現，而非歐國盃開鑼後。」修夫基從落敗中找到好處，他指球隊在無球走動上要再下苦功，同時為球隊稍為減壓，「外界都說我們是爭標大熱，但今場賽果告訴大家，足球並不是這樣，我們在下周對塞爾維亞前將會好好調整。」

英格蘭被編入歐國盃C組，下周日（15日）深夜首戰將鬥塞爾維亞。

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