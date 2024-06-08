英超｜37歲占美華迪續約李斯特城一年　「貢獻球隊直至我跑不動」

464場、190個入球，是37歲占美華迪（Jamie Vardy）在李斯特城的紀錄，這些數字有望再度改寫。這名近代李城最具代表性的射手，早前決定續約一年，來季再戰英超。年齡只是個數字，華迪認為自己仍然有能力可以貢獻球隊，直至他跑不動。



來季將再度看到華迪踢英超。（資料圖片／Getty Images）

英冠｜李斯特城大勝提早封王 37歲華迪梅開二度：我仲好有活力

李斯特城在剛完成的英冠稱霸，相隔一季再戰英超。李斯特城鎖定冠軍一戰，37歲的占美華迪梅開二度，這名老將坦言來季去向未明，「或許我已經不在」。幸好，華迪所言的沒有發生，李斯特城在官方網站宣布，與占美華迪續約一季，伴隨李城再度挑戰英超，亦是這名老將效力李城的第13個球季。

華迪上季貢獻18球，是李城升班的功臣之一。（資料圖片／Getty Images）

「重回英超是我們上季的目標，如今我們做到了。我們十分期待在世界上最佳聯賽角逐，我們將出盡100%的能力。」占美華迪上季聯賽攻入18球，是球隊升班的功臣之一。

相隔一季，華迪再戰英超，他深信自己仍然有能力貢獻球隊，「我常常說年齡只是個數字，我可以踢下去，我會一直踢，直至我雙腿跑不動，就是我掛靴的一天，但這一天仍未來臨。」

華迪協助李斯特城英冠封王。（資料圖片／Getty Images）

帶領李斯特城封王的主帥馬列斯卡（Enzo Maresca），早前被撬角，來季帶領車路士出戰英超，李城現時未公布新主帥人選。縱然如此，華迪對球隊來季的前景不擔心，「在足球世界中，離離合合是正常事，最重要是球會依然存在，我相信球隊可以找到一名適合的人選執教，我們將付出一切協助新領隊。」