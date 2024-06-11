世界盃外圍賽｜國足關鍵戰作客韓國爭出線　主帥：對晉級充滿信心

中國足球隊能否在世界盃亞洲區外圍賽晉級下一圈，今晚作客韓國一戰至關重要，若然國足作客保持不敗，即可晉級。國足主帥伊雲高域賽前表明訪韓並非旅遊，甚有信心在韓國身上取分出線。



國足上仗主場賽和泰國。（路透社）

世界盃亞洲盃外圍賽C組，韓國已穩奪小組首名，中國﹑泰國爭奪次名資格。國足5戰2勝2和1負得8分排第二，領先泰國隊3分，只要作客韓國不敗即可出線。兩軍得失球相差3球，一旦國足以0：1不敵韓國，泰國3球淨勝新加坡的話，泰國即可升上次名。

世盃外中國﹑泰國C組形勢



中國 5戰2勝2和1負 8分（入球9﹑失球8﹑得失球差+1）

泰國 5戰1勝2和2負 5分（入球6﹑失球8﹑得失球差-2）



國足在韓國身上取分即可晉級。（路透社）

國足首循環主場吞韓國3蛋，縱然如此，主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）仍然對今仗充滿信心，「韓國是亞洲強隊，但我們來到韓國不是旅遊，我們準備好踢出完美的表現，對晉級下一圈賽事充滿信心。」

伊雲高域上仗對泰國排出菱形中場，受到不少內地球評家批評，直斥他不熟悉國足球員。這名70歲老帥避談與戰術有關的問題，「這個話題應該留在更衣室，唯一可以肯定的是，我們將有相應的戰術部署。」伊雲高域同時表示，國足陣中不少傷兵，當中包括武磊﹑張玉寧等球員亦有傷在身。

國足主帥伊雲高域對出線充滿信心。（路透社）

韓國看守主帥：全力爭勝

韓國國家隊早前辭退奇連士文後，由前國腳金度勳擔任看守領隊，即使韓國篤定首名出線，「太極虎」戰意未減，「今場目標當然是取勝，由伊雲高域領軍的中國隊以反擊為主，我們針對他們的踢法作相應部署。中國隊今仗必定用盡方法擊敗我們，有機會踢得很粗野，但我們擁有主場之利。」

金度勳稍為透露今仗戰術，隊長孫興慜繼續是重心，「我們以孫興慜作重心，配合其他速度高的球員。就算中國隊全力針對防守孫興慜，他絕對有能力擺脫緊纏。」

韓國看守領隊金度勳（左）指孫興慜有能力擺脫中國隊的緊纏。（路透社）