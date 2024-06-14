歐國盃｜陳肇麒撐西班牙睇好莫拉達奪神射手　尖沙咀有球迷打氣區

歐洲國家盃2024在香港時間6月14日深夜開鑼，賽事官方贊助商adidas於K11文化藝術區Victoria Dockside内的K11 MUSEA設立大型球迷打氣區。兩位港足名宿陳肇麒及陳偉豪日前到打氣區出席活動，身穿西班牙7號球衣現身的陳肇麒支持西班牙奪歐國盃，並看好艾華路莫拉達得神射手。



adidas於K11文化藝術區Victoria Dockside内的K11 MUSEA設立大型球迷打氣區，包括「巨型打氣看台」以及旁邊的巨型FUSSBALLLIEBE足球。（公關提供）

前港足前鋒陳肇麒力撐球員實力平均的西班牙封王，更看好球隊隊長莫拉達拿下神射手。他解釋：「西班牙實力平均，畢竟踢國家隊是講求團結，要全隊踢出實力才強，只有一位球員強但其他隊友配合不了是不行的。」西班牙被列入B組，首場比賽會在香港時間深夜12時鬥克羅地亞，之後兩場會對意大利及阿爾巴尼亞。

陳肇麒看好西班牙贏歐國盃。（公關提供）

前港足隊長陳偉豪則看好主辦國德國捧盃，因為德國過往大賽表現穩定。他表示：「踢大賽講求經驗及穩定，比班底更為重要，加上德國球員實力平均又夠機動性，最重要他們有主場之利。」德國身處A組，香港時間今晚深夜3時踢揭幕戰對蘇格蘭，之後兩場分組賽會對匈牙利及瑞士。

陳偉豪支持主辦國德國。（公關提供）

由6月14日至6月26日期間，adidas在 K11文化藝術區Victoria Dockside内的K11 MUSEA地下Promenade設置全港獨家「adidas終極主場」活動與公眾一同慶祝歐國盃。

活動分為四部份，當中最矚目的為「巨型打氣看台」，由超震撼的仿真球迷組成，超過50個穿上adidas歐國盃勁旅球衣的模特兒組成強大陣容，與各球迷一起為自己支持的球隊打氣。

在「巨型打氣看台」旁邊亦設有為FUSSBALLLIEBE–巨型歐國盃2024比賽專用足球，巨型FUSSBALLLIEBE足球直徑達2米，為真實比賽用足球的特大模型，讓球迷可以細心欣賞本年度的比賽專用足球的設計細節。

陳肇麒展示「球星咭製作體驗」的作品。（公關提供）

此外，「球星咭製作體驗」讓adiClub會員可拍照並製作屬於自己獨一無二的球員咭，球星咭是光栅卡設計，一面是球星的英姿，而另一面則是個人的相片，具紀念價值。

陳肇麒試玩「YOU GOT THIS射門挑戰」。（公關提供）

另一互動區域為「YOU GOT THIS射門挑戰」，adidas在此區域內準備了歐國盃2024比賽專用足球FUSSBALLLIEBE，讓參加者感受球星射門的真實感覺。這項活動特設成功挑戰獎品，鼓勵大人和小朋友們放膽參與，挑戰準繩度同時感受足球樂趣。

活動在6月14日至6月26日期間舉行。（公關提供）

adidas「終極主場」開放日期和時間：

2024年6月14至26日 中午12時至下午8時

「球星咭製作體驗」體驗活動開放日期和時間：

2024年6月15 、16 、22 及23日 下午2時至6時

「YOU GOT THIS 射門挑戰」開放日期和時間：

2024年6月14至26日 中午12時至下午8時