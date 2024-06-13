歐國盃E組｜比利時近況勇出線可期　烏克蘭求延續去屆入8強美夢

歐洲國家盃2024，E組比利時過去十年被視為擁有黃金一代球員，但仍未能取得任何大賽錦標。今次陣容上已由黃金一代過渡至中生代，同組遇上羅馬尼亞、斯洛伐克及烏克蘭，會否是強陣之下的最後一舞？



2024歐國盃賽制：

今屆歐國盃決賽周由24隊角逐，分為A至F共6個分組，每組由4支球隊組成。每組頭兩名共12隊直接晉身16強，餘下4個名額由6組的第3名球隊競逐，最高分的4隊出線。



歐國盃E組分組賽賽程：

第一輪：

17/6（一） 晚上9：00 羅馬尼亞 VS 烏克蘭

18/6（二） 凌晨0：00 比利時 VS 斯洛伐克



第二輪：

21/6（五） 晚上9：00 斯洛伐克 VS 烏克蘭

23/6（日） 凌晨3：00 比利時 VS 羅馬尼亞



第三輪：

27/6（四） 凌晨0：00 斯洛伐克 VS 羅馬尼亞

27/6（四） 凌晨0：00 烏克蘭 VS 比利時



比利時 - 加入新生代提供活力惟欠經驗

世界排名：第3位

外圍賽成績：F組首名（8戰6勝2和）

教練：泰迪斯高

主力球員：奇雲迪布尼、盧卡古、維頓漢

上屆成績：8強



奇雲迪布尼能否帶領比利時登頂？（Getty Images）

新人加入提升活力

比利時過去十年，以黃金一代姿態挑戰3屆世界盃及2屆歐國盃均未竟全功，只曾於2018世界盃成為季軍，未嘗一次打入大賽決賽實在令人失望。經過2022世盃後，大部份黃金一代球員開始告老歸田，換血後開始以中生代取而代之。

現時由泰迪斯高領軍的比利時，在歐國盃外圍賽和熱身賽期間取得9勝4和的佳績，加上泰迪斯高提拔了多名有實力的新秀，建立了一支有鮮明個性的球隊，開始逐步擺脫上一代一班老大哥的陰影。

比利時近年已改踢4人防線。（Getty Images）

後防改組行軍變迅速

有別於前教頭馬天尼斯對三中堅陣式的執着，泰迪斯高的用兵比較靈活，4231/433陣型是他的首選，三中堅陣式已成為比利時的Plan B。圍繞在老將維頓漢身邊是菲斯（Wout Faes）、艾法菲亞迪（Arthur Theate）和卡斯泰尼（Timothy Castagne）撐起了一個「三個半」後衛防線。

兩名英超中場阿馬杜奧拿拿（Amadou Onana）和迪布尼已成穩固中場人選，奧利爾文加拉（Orel Mangala）和泰利文斯將會爭逐中場餘下席位，按理泰迪斯高會根據對手的強弱來使用不同組合。比利時鋒線的最佳拍檔是盧卡古、杜沙特和謝利美杜古。而泰迪斯高更大膽棄用了剛傷癒即替皇馬取得歐聯冠軍的經驗門將泰拔高圖爾斯，足見其決心改革的膽色。

烏克蘭近年在戰火中成功重組。（Getty Images）

烏克蘭 - 無懼戰火堅韌成長

世界排名：第22位

外圍賽成績：C組第三名（4勝2和2負）、附加賽挫波斯尼亞及冰島

教練：列布夫（Serhiy Rebrov）

主力球員：耶莫蘭高、梅迪歷、辛真高、盧連

上屆成績：8強



薩巴尼爾是烏克蘭後防定海神針。（Getty Images）

攻守系統漸見穩定

戰亂沒有影響烏克蘭的足球發展，反之而來是令年輕一代更有承擔地為國打拼。昔日名將舒夫真高任教頭時開始銳意改革，2021年他卸任後，柏查哥夫（Oleksandr Petrakov）和羅丹的執教經歷仍未能服眾，結果國家隊找來「核彈頭」當年的最佳拍檔列布夫執起國家隊教鞭，近年開始形成一套有效的戰術打法。

烏克蘭依靠本土聯賽班霸隊伍的球員為基礎，前中後三線都有來自五大聯賽的有名球星作核心，烏克蘭既能踢出默契度十足的整體足球，到了關鍵時刻亦有球員能依靠個人能力突破，絕對有能力在大賽中走得較遠。經過外圍賽與英格蘭和意大利交戰僅得2和2負後，烏克蘭的主力陣容和戰術打法迅速成型，杜夫比克（Artem Dovbyk）、蘇達高夫（Heorhiy Sudakov）、梅迪歷（Mykhaylo Mudryk）、迪斯漢高夫（Viktor Tsyhankov）、辛真高、米高蘭高和薩巴尼爾（Illya Zabarnyi）等人在4231架構中各司其職；盧連經過今屆在皇馬穩健表現後，有機會出任正選門將。

名宿列布夫執教鞭後，延續烏克蘭改革之路。（Getty Images）

羅馬尼亞 - 褪色勁旅星味欠奉

世界排名：第46位

外圍賽戰績：I組首名（6勝4和）

教練：盧丹尼斯古（Edward Iordănescu）

主力球員：達古辛、伊亞尼斯赫傑、拉斯雲馬連

上屆成績：未能晉身決賽周



羅馬尼亞陣容欠缺星味，不過一眾年輕球員近年開始充當重任。（Getty Images）

如果只從陣容「星味」的角度考慮，羅馬尼亞或許是24強中最低調的球隊，盧丹尼斯古揀選的26人中只有拉斯雲馬連（Razvan Marin）、拉迪奧（Andrei Rațiu）、伊亞尼斯赫傑（Ianis Hagi）、達古辛（Radu Dragusin）和莫度雲（Horațiu Moldovan）效力於五大聯賽球隊，科連尼高文（Florinel Coman）已錯過了出國踢球的最佳時機，近期被委以重任的丹尼斯文恩（Dennis Man）和米希拉（Valentin Mihaila）要到下個賽季才能跟隨帕爾馬踢上意甲。

羅馬尼亞在外圍賽面對小組最強對手瑞士，不但取得出線所需的關鍵4分，還成功演練了4231與433陣式之間的轉換、最終靠五後衛保住勝果的打法。羅馬尼亞在防守上投入兵力很多，前場進攻球員可以不惜體力地逼搶，前中後三線緊密連接，從中場開始層層阻延對手的攻勢，面對斯洛伐克和烏克蘭如能保持不失，將大大有利爭取出線。

斯洛伐克 - 中場較強前線欠殺手數糊

世界排名：第48位

外圍賽成績：J組次名（7勝1和2負）

教練：卡桑拿（Francesco Calzona）

主力球員：史堅尼亞、盧保卡、杜普達

上屆成績：分組賽出局



中場算是斯洛伐克最強一環。（Getty Images）

斯洛伐克於外圍賽從葡萄牙、冰島、波斯尼亞和盧森堡身處的小組成功突圍，史上第四度出現在大賽舞台上。前三次出席大賽已兩次晉級淘汰賽經歷，斯洛伐克此番希望在卡桑拿（Francesco Calzona）的帶領下再次完成小組出線任務。不過斯洛伐克球員的狀態卻令人擔心，史堅尼亞（Milan Škriniar）和盧保卡（Stanislav Lobotka）等人都經歷了一個令人失望的賽季。

卡桑拿靡下經常使用433陣式，斯洛伐克在其任內幾乎沒有嘗試其他陣型。由於門將杜巴夫卡的活動範圍較小，中場盧保卡經常會在較深的位置用波，卡桑拿希望用臨時三中衛的架構將兩閘推前，配合進攻型中場和前鋒衝擊對手。

中場是斯洛伐克最強的一環，盧保卡的身邊有經驗豐富的古卡（Juraj Kucka）和杜普達（Lubomír Tupta），他們不僅要協助後衛做好防守，還要分擔鋒線球員的得分任務。斯洛伐克前鋒得分能力偏弱，保辛尼克（Róbert Boženík）、艾雲舒蘭斯（Ivan Schranz）和哈拉斯連（Lukáš Haraslín）擅長壓迫和衝擊對手，製造混亂後掩護中場球員插上進攻是他們的拿手好戲。

歐國盃E組預告總結：

E組的參賽隊伍實力相對平均，出線情勢較混亂。羅馬尼亞和斯洛伐克都具有一定特質但三線實力不夠均衡的球隊，前者在外圍賽防守力驚人僅失5球；後者中場實力不俗，兩支球隊都缺少能為前鋒穿針引線的人選。烏克蘭在上屆歐國盃躋身8強，隨着海外效力的軍團規模不斷擴大，列布夫有望帶領球隊再創佳績。

出線大熱比利時近期狀態出色，但這支球隊正處於新老交替時期，主帥泰迪斯高欠缺領軍出戰大賽的經驗，抗壓和應變能力尚待驗證。有了世界盃分組賽出局的教訓，相信比利時從首戰開始就會全力以赴。