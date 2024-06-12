歐國盃D組｜法國持續強勢荷蘭中前場凋零　奧地利波蘭難掀波瀾

歐洲國家盃2024即將開鑼，D組形勢相對簡單，分組首名不出法國、荷蘭兩支傳統強隊之爭，實力較弱的波蘭與奧地利，料只能力爭以小組第三名出線。



2024歐國盃賽制：

今屆歐國盃決賽周由24隊角逐，分為A至F共6個分組，每組由4支球隊組成。每組頭兩名共12隊直接晉身16強，餘下4個名額由6組的第3名球隊競逐，最高分的4隊出線。



歐國盃Ｄ組分組賽賽程：

第一輪：

16/6（日） 晚上９：00 波蘭 VS 荷蘭

17/6（一） 深夜3：00 奧地利 VS 法國



第二輪：

21/6（五） 深夜12：00 波蘭 VS 奧地利

21/6（五） 深夜3：00 荷蘭 VS 法國



第三輪：

25/6（二） 深夜12：00 荷蘭 VS 奧地利

25/6（二） 深夜12：00 法國 VS 波蘭



法國 - 麥巴比領銜全力爭冠

世界排名：第2位

外圍賽成績：B組首名（8戰7勝1和）

教練：迪甘斯

主力球員：麥巴比、基沙文、奧士文尼迪比利

上屆成績：16強



法國隊長麥巴比領軍全力爭冠。（路透社）

基奧特最後一舞 中後場改朝換代

2022世界盃決賽，法國與阿根廷合演一場扣人心弦的巔峰大戰，未能衛冕獲得亞軍後，球隊中後場大換血，門將由洛里斯換成邁治蘭（Mike Maignan），後防大將華拉尼退下來，干拿迪、沙列巴以至世界盃決賽已上陣的烏柏美加奴，暫時都未能予人十足信心，有種欠缺重心的感覺。

中場情況類似，卡塔爾世界盃以拉比奧特（Adrien Rabiot）、曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）打雙防中，創造力欠奉，全靠老將基沙文墮後當進攻指揮官，陣中還有卡馬雲加（Eduardo Camavinga）、艾美利（Warren Zaïre-Emery）和尤索夫科芬拿（Youssouf Fofana），中場人腳選擇甚多，攻力未見提升，尼高路簡迪（N'Golo Kanté）時隔兩年獲重召，已淪為替補。

當然法國隊重心在於王牌前鋒麥巴比，前線人員變動最少，依然是基沙文、基奧特（Olivier Giroud）、奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）、馬古斯杜林（Marcus Thuram）、京士利高文（Kingsley Coman）和高路梅安尼（Randal Kolo Muani）眾星伴麥巴比，今次加入小將巴高拿（Bradley Barcola），分別也不大。

法國三線實力平均，分組賽出線無難度，外圍賽他們已跟荷蘭同組並曾雙殺對方。至於最終能走多遠，視乎迪甘斯倚靠基沙文當進攻大腦一招，是否繼續奏效，或會否另有新招。上屆歐國盃他們爆冷在16強互射十二碼不敵瑞士出局，證明強大陣容絕非無懈可擊，始終歐洲隊之間對壘較為熟路，而且實力較接近，增添變數。基奧特預告今屆賽事後退出國家隊，讓路給年輕人，或為已贏盡一切的麥巴比帶來多一點推動力領軍爭冠。

基沙文或再成法國能走多遠關鍵人物。（Getty Images）

荷蘭 - 中場失兩大將只能盡做

世界排名：第7位

外圍賽成績：B組次名（8戰6勝2負）

教練：朗奴高文（Ronald Koeman）

主力球員：雲迪積克、加普、迪比

上屆成績：16強



雲迪積克為荷蘭苦撐。（Getty Images）

雲迪積克坐鎮難掩中前場凋零

昔日擅長出產頂級進攻球員的荷蘭，近年前線人才凋零，今屆歐國盃再次由30歲的迪比前線掛帥，無論是他或是31歲的韋賀斯、以至在卡塔爾世界盃彈出的加普，均沒有巨星級的壓場感；原本有個世界級中場法蘭基迪莊，決賽周開鑼前這位巴塞隆拿球星因傷退隊，令荷蘭大失預算，主帥朗奴高文發火斥舊僱主，指巴塞早前冒險讓迪莊上陣，如今卻由荷蘭承受代價。

迪莊退隊後，同日再傳來效力阿特蘭大的另一中場球員古普美拿斯（Teun Koopmeiners）亦緣盡今屆賽事，他在熱身賽對冰島熱身時受傷。此外迪魯恩（Marten de Roon）已在較早前受傷退隊。失去迪莊和古普美拿斯之後，中場剩下雷恩達斯（Tijjani Reijnders）、華亞文（Joey Veerman）、謝迪舒賀頓（Jerdy Schouten）級數上均差一截，韋拿杜姆（Georginio Wijnaldum）巔峰已過，格雲貝治（Ryan Gravenberch）尚太幼嫩。

荷蘭中前場人才凋零，後防卻猛人輩出，隊長兼主力中堅雲迪積克獲譽為其中一位現役最佳中堅，他的中路拍檔很大機會是國際米蘭的迪維積（Stefan de Vrij），雲迪雲（Micky van de Ven）加盟熱刺後火速冒起，還有曼城的尼敦阿基（Nathan Ake），馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）可安心做後備。

橙衣兵團在外圍賽已曾兩負法國，再次同組分別料不大，荷蘭中前場實力平庸得很，按整體戰力分組晉級應不難，很大機會次名出線，如發揮失理想，跌至第三名也不足為奇，只是同組的奧地利和波蘭實在不強，也各有問題。近年荷蘭攻力疲弱得不時要靠中堅雲迪積克後上攻門取分，對弱隊尚可，一對強隊便現形，即使晉級16強仍難望走得遠。

加普是荷蘭在卡塔爾世界盃的一大亮點，今次歐國盃能否再次發揮光芒？（Getty Images）

奧地利 - 痛失皇馬天將蘭歷克難求突破

世界排名：第25位

外圍賽戰績：F組次名（8戰6勝1和1負）

教練：蘭歷克（Ralf Rangnick）

主力球員：沙比薩、阿拿奧杜域

上屆成績：16強



多蒙特中場沙比薩暫代阿拉巴在奧地利的領袖角色。（Getty Images）

沒有阿拉巴 靠沙比薩、阿拿奧杜域苦撐

上屆歐國盃奧地利史上首次突破分組賽，晉級16強，頗大程度是因為他們擁有本身是守將、在國家隊陣中不停換位、全場不惜氣力滿場飛的阿拉巴（David Alaba）。這位皇家馬德里守將嚴重膝傷未能趕及痊癒，錯過今屆賽事，隊中靈魂人物換成多蒙特中場沙比薩（Marcel Sabitzer）。不過阿拉巴會以「非場內隊長」身份照樣到德國，在場邊支援球隊。

球隊以效力德國球會的球員主導，26人大軍名單中佔12席，連主帥蘭歷克也是德國人，班底星味平平，實力不算差，「戰術大師」蘭歷克帶領奧地利效果遠勝在曼聯，可是前線王牌阿拿奧杜域（Marko Arnautovic）已經35歲，失去阿拉巴之下，對法國、荷蘭難以樂觀，與波蘭實力相近，力爭以第三名出線也不易。

奧地利前線王牌阿拿奧杜域（右）已經35歲。（Getty Images）

波蘭- 利雲度夫斯基獨力難支

世界排名：第28位

外圍賽成績：E組第3名（8戰3勝2和3負）/循歐國聯出線附加賽，勝出A路線獲資格

教練：普比斯（Michał Probierz）

主力球員：利雲度夫斯基、施捷斯尼、施連斯基

上屆成績：分組賽出局



波蘭神鋒利雲度夫斯基已無復當年勇。（Getty Images）

神鋒老矣！波蘭青黃不接難掀波瀾

正所謂「家有一老，如有一寶」，波蘭大軍當中足足有兩個，一個是35歲的前鋒羅拔利雲度夫斯基，另一個是34歲的門將施捷斯尼，一前一後兩大主將，加起來接近70歲，經驗十足，活力卻不足，陣中還有個36歲的中場哥錫基（Kamil Grosicki），全隊最年長。加上賽前傳出壞消息，利雲受傷首戰應難以披甲。

老將經驗豐富，不一定不好，關鍵是配合陣中年輕球員，以老帶新。波蘭的問題是，前線新一代球員未能接棒，利雲度夫斯基的接班人比亞迪克（Krzysztof Piątek）愈踢愈頹，拿玻里中場施連斯基（Piotr Zieliński）也已經30歲。後防重心人物馬迪卡殊（Matty Cash）因傷未能入選，在阿仙奴只是替補角色、表現絕不穩妥的基域諾（Jakub Kiwior），已是防線中的領袖，實在令人憂慮。

利雲度夫斯基就算在全盛期，獨力苦撐波蘭鋒線已感勉強，加上賽前已宣布有傷再身，首戰對荷蘭應缺陣，波蘭想突破分組賽出線可謂難上加難。他們在歐國盃外圍賽要靠附加賽才辛苦晉級決賽周，實在看不到他們如何能在法國或荷蘭防線有甜頭，唯一機會相信是在沒有阿拉巴的奧地利身上盡力搶分，力爭小組第三名。

施捷斯尼為波蘭把守最後一關。（Getty Images）

歐國盃D組預告總結：

法國中後防改朝換代，發揮存在變數，但以球隊整體實力和質素，料可在分組賽輕鬆取得首名資格，尤其主要對手荷蘭中前場平庸兼陣容不整，奧地利、波蘭也受不同問題困擾，爆冷的機會甚微。分組對手實力如此弱，對法國未必是好事，淘汰賽遇上實力較強對手如一個不留神，分分鐘重演上屆被瑞士爆冷淘汰的意外。

荷蘭的陣容只有防線具級數，出到線也一定走不遠。奧地利、波蘭要在法國和荷蘭身上搶分有難度，對戰時一場和局隨時變成彼此傷害的悲劇，各得1分雙雙出局。