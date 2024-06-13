歐國盃2024五大矚目新星　「新夏蘭特」今夏隨時踢出身價

歐洲國家盃2024揭幕在即，球迷們相信已摩拳擦掌，做定功課迎接這四年一度的盛事。歐國盃為重要國際大賽，不少新星透過歐國盃一戰成名，今屆又有哪些值得留意的新星呢？



1、16歲震驚世界的中學生 - 耶馬（西班牙）

16歲的耶馬今季光芒四射。（Getty Images）

耶馬（Lamine Yamal）上季在巴塞隆拿大放異彩，季初以16歲38天年齡，創下球會在西甲最年輕正選上陣紀錄，近期在國家隊表現亦十分搶眼。

這名翼鋒盤扭技術精湛，亦能傳擅射，全季出戰50場各項球會賽事，錄得7入球10助攻，目前在《transfermarkt》估計身價為9000萬歐元，是當今球壇最矚目新星之一。

有趣的是，由於耶馬年紀尚輕，目前仍就讀中四，日前接受西班牙《阿斯報》訪問時，他透露今次要帶上功課參加歐國盃，還要通過網絡上堂，不知道會不會影響他訓練及比賽表現？

2、豪門青睞的「新夏蘭特」 - 錫斯高（斯洛文尼亞）

積斯高引來不少大球會青睞。（Getty Images）

21歲的錫斯高（Benjamin Sesko）司職前鋒，目前效力德甲球會RB萊比錫，擁有1.95米高大身材，上季各項賽事42場攻入18球；今屆歐國盃外圍賽，他9輪合共收獲5次「士哥」，成為國家隊隊內神射手，助斯洛文尼亞自2000年後首次晉身決賽周。

根據德甲官方數據，錫斯高的最高速度為時速35.5公里，而全德甲最快的艾方素戴維斯則為時速36.41公里，不要忘記他是一名身高接近2米的前鋒。錫斯高的身體質素，加上其爆發力，與挪威神鋒夏蘭特甚為相似，而兩人同樣都效力過薩爾斯堡紅牛。早前曼聯、阿仙奴及車路士都有意羅致這名中鋒，但最終錫斯高決定續約留在RB萊比錫。若今次歐國盃再有出色表現，相信其身價將會水漲船高。

3、利華古遜進攻核心 - 科利安華迪斯（德國）

華迪斯的進攻才華，直接帶動利華古遜在上季創造奇蹟。（Getty Images）

華迪斯（Florian Wirtz）以進攻核心身份，助利華古遜在上季德甲不敗封王。這名21歲進攻中場才華橫溢，是沙比阿朗素教鞭下的戰術重心，負責在中路撕破對方防線，全季為球隊貢獻18個入球及20次助攻。

3月友賽法國時，他僅用7秒便射破對方大門，錄國際足球史上第二快入球，亦為拿高士文重用。目前他估計身價為1.3億歐元，有傳拜仁、曼城及皇馬都有意在歐國盃結束後，購入這名新星。

4、創造神話的右路快馬 - 費林邦（荷蘭）

費林邦上季同樣於利華古遜踢出身價。（Getty Images）

費林邦（Jeremie Frimpong）與華迪斯一樣，同為利華古遜進攻主力。這名23歲翼衛最大特點，是擁有高速突破能力，能在反擊時為球隊提供不少優勢，上季在德甲的入球及助攻都達到雙位數。

由於外圍賽時，利華古遜仍未踢出奪冠奇蹟，當時費林邦也只後備上陣過一場；不過最近荷蘭的友誼賽中，他都獲上場機會，預計屆時會更多以後備奇兵身份出擊。

5、土耳其美斯 - 古拿（土耳其）

古拿（左）上季傷多過踢，一度成為球迷創作「Meme」話題。（Getty Images）

19歲的古拿（Arda Güler）有「土耳其美斯」之稱，目前正效力皇家馬德里。不過他去年夏天加盟後，一直飽受傷患困擾，至今年1月才迎來皇馬地標戰，但他仍在10場西甲中貢獻6個入球，根據統計他的預期入球（xG）只有1.44，效率相當驚人。

日前土耳其友賽以1：2不敵波蘭一役，古拿半場入替，雖未直接貢獻入球或助攻，但他全場送出4次關鍵傳送，傳球成功率高達89%，獲Sofascore給予全場最高的8.5分，表現值得期待。

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