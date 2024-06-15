歐國盃｜瑞士旗開得勝　3：1輕取匈牙利　與德國同分暫居次席

歐國盃A組另外兩支球隊匈牙利及瑞士亮相，瑞士上半場早段藉基華奧杜亞破越位得手先開紀錄，之後完半場前再下一城，瑞士領先兩球返回更衣室。

下半場中段，匈牙利一度追成1：2較接近紀錄，不過瑞士補時階段再入一球，最終以3：1擊敗匈牙利旗開得勝，暫以得失球差不敵德國排A組次席。



比賽於科隆舉行，雙方開賽早段互有攻手，戰至12分鐘，瑞士藉國家隊新進基華奧杜亞（Kwadwo Duah）突破越位陷阱射入，助理裁判一度舉旗示意越位，其後經視像助理裁判（VAR）介入後改判入球，瑞士先開紀錄。

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瑞士前鋒基華奧杜亞入波後與隊友瘋狂慶祝。（Getty Images）

匈牙利失球後加強攻勢，不過一直未有斬鑊。戰至45分鐘，瑞士由中場艾比斯查（Michel Aebischer）禁區外起腳遠射得手再下一城，領先2：0返回更衣室。

瑞士艾比斯查完半場前射成2：0。（Getty Images）

瑞士艾比斯查完半場前射成2：0。（Getty Images）

下半場匈牙利再向瑞士施壓，65分鐘藉班拿巴斯華加（Barnabás Varga）右路接應隊友長傳，後上力壓對方後衛頂入追成接近紀錄。

班拿巴斯華加為匈牙利追成1：2。（Getty Images）

匈牙利蘇保斯拉爾是今屆最年輕隊長，惜今場受制於瑞士緊密迫搶，表現一籌莫展。（Getty Images）

至補時3分鐘，瑞士再憑比列安保路（Breel-Donald Embolo）單刀埋齋錦上添花，為瑞士射成3：1完場。