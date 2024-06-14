歐國盃｜匈牙利力求復興昔日輝煌　足球狂迷總理推動成關鍵

國際足協自2009年起，每年都選出年度最佳金球，頒發普斯卡斯獎（Puskás Award）。普斯卡斯能偉大到獲得命名一個FIFA獎項，除了因為協助皇家馬德里贏得6次西甲、3次歐冠盃外，還帶領祖國匈牙利於1950年代橫掃球壇，更幾乎贏得世界盃。

普斯卡斯等「黃金一代」出走後，匈牙利積弱了幾十年，但近年卻有復興迹象，那支「強大的馬札兒人」，彷彿會在德國的歐洲國家盃（歐國盃）賽場重現身影。



匈牙利有一段很長時間被視為歐洲足球魚腩。（Getty Images）

曾獲譽「強大的馬札兒人」

匈牙利在1934年便首次參加世界盃（第2屆），翌屆更僅負意大利奪得亞軍；但匈牙利真正席捲球壇是1950年代，當時擁有普斯卡斯（Ferenc Puskás）、希迪古堤（Nándor Hidegkuti）、高錫斯（Sándor Kocsis）等名將，而且戰術超前，令他們所向披靡，先於1952年贏得奧運足球金牌，然後主客場兩度約戰英格蘭，分別以6：3及7：1大炒對手，難怪他們在54年世界盃被視為頂頭大熱，也獲譽為「強大的馬札兒人」（Mighty Magyars）。

睡褲門將基拿利是其中一位港人熟悉的匈牙利球員，為國出戰2016年歐國盃後退出國家隊。（Getty Images）

普斯卡斯與匈牙利黃金一代

當屆在瑞士舉行的世界盃，匈牙利以場均入超過6球的無敵姿態挺進決賽，遇上分組賽的手下敗將西德，滿以為可以重溫分組賽以8：3大破對手的好夢，但欠球運下以2：3見負，這正是世界盃史上有名的「伯恩的奇蹟」，賽後西德主帥Sepp Herberger亦爆出「波係圓嘅」的經典金句。

雖然功虧一簣，但匈牙利足球可說是承先啓後，其所謂超前的戰術，例如他們應該是第一支踢「假9」的球隊，中鋒希迪古堤會墮後到中場策應，由於當年前鋒、中場、後衛分工清晰，因此當希迪古堤拉後時，對方守將便有點無所適從，「我們會不斷轉變位置，因此我們在開賽時的企位是沒有意義的；我們只會集中精神在，如何令對手防線感到困惑」，希迪古堤那時這樣解釋。這種戰術思維，啓發了荷蘭於1970年代提倡「全能足球」，到了今天，則成為了現代足球戰術的ABC。

另一位港人熟悉的匈牙利球員，是曾經效力港超球會傑志的華杜斯。（Getty Images）

匈牙利十月革命後國家隊自此沉淪

1956年匈牙利爆發十月革命，多達20萬人逃離家園，包括普斯卡斯及高錫斯，他倆一個投效皇馬，一個轉會巴塞隆拿，開創西甲雙雄爭霸的格局，後來普斯卡斯更一度轉為代表西班牙；但匈牙利，卻墮入黑暗時代。

普斯卡斯為匈牙利一代名將，現時匈牙利國家隊經常使用的球場也以其名字命名。（Getty Images）

足球狂熱總理歐爾班

不過，匈牙利昔日的輝煌，卻是今天復興的基石。現今總理歐爾班（Viktor Orbán）是狂熱足球迷，一直響往普斯卡斯年代的威風，因而致力振興匈牙利足球，例如推出減稅政策鼓勵企業投資足球，又協助開創了普斯卡斯足球學院，發展青訓，年前更撥款在首都布達佩斯興建宏偉的普斯卡斯球場（Puskás Arena）。

一系列措施，讓匈牙利近10年重返國際球壇視線，例如上屆歐國盃陷入「死亡之組」，雖然未能出線，但賽和法國及德國兩支熱門，表現令人驚喜，又例如今屆歐國盃外圍賽，以5勝3和不敗戰績首名晉級。

匈牙利總理歐爾班（中）是一名足球狂熱分子。（Getty Images）

利物浦中場新貴領軍中興

有論者認為歐爾班大力發展足球，只是籠絡人心、穩固政權的手段；年輕時是反對派領袖，到執政時卻逐漸集大權於一身，不單成為中國的偉大盟友，又拖延瑞典加入北約的步伐，還推行反同性戀法案，歐爾班在歐洲政壇就是如此格格不入，甚至被視為獨裁者。

只是事情很難以如此簡單的二分法理解。普斯卡斯足球學院正門口有歐爾班專屬泊車位，側面反映他不時造訪；事實上，過往曾憧憬成為職業足球員的他，對青訓確有一番見解，例如從學徒幾歲開始便訓練一些特定技術，因為根據研究，有些技術在12、13歲以後再學不來，勉強練起來亦事倍功半；又例如，學院雖然都會教導外國學員，但規定球隊必須有半數是本地生，歐爾班認為：「我們不要從老遠的地方找些好技術的球員來娛樂大眾，我們更願意看到的是我們的孩子，如果我們放棄（這個原則），對匈牙利足球來說便毫無意義。」

當代匈牙利以利物浦中場蘇保斯拉爾為核心，重新成為歐洲球壇的一股中興力量。（Getty Images）

今屆匈牙利參戰歐國盃的26人大軍，有9人來自本土聯賽，陣中最具名氣的是效力利物浦的蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai），整體實力上不算頂尖，但國家隊的正向氛圍卻容易引發超水準，畢竟他們的總理還說過：「匈牙利足球不是娛樂產業，而是匈牙利人生命的一個部分，也是我們的國族認同。」

歐國盃A組分組賽賽程：

第一輪：

14/6（五） 深夜3：00 德國 VS 蘇格蘭

15/6（六） 晚上9：00 匈牙利 VS 瑞士



第二輪：

19/6（三） 深夜12：00 德國 VS 匈牙利

19/6（三） 深夜3：00 蘇格蘭 VS 瑞士



第三輪：

23/6（日） 深夜3：00 瑞士 VS 德國

23/6（日） 深夜3：00 蘇格蘭 VS 匈牙利

