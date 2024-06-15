歐國盃｜德國新星華迪斯閃耀球場　全賴父母教導最重要三件事

德國新星科利安華迪斯（Florian Wirtz），在對蘇格蘭的歐國盃揭幕戰第10分鐘，以一腳遠射為這場5：1大勝拉開序幕。

這名21歲的攻擊中場於今季大放異彩，由重傷回歸，到帶領利華古遜創造不敗神話，獲選德甲最佳球員，再到如今打破國家隊紀錄，華迪斯的成功，與父母悉心栽培離不開關係。



由卻奧斯在中場運籌帷幄，德國將蘇格蘭徹底壓制之下，僅第10分鐘便由華迪斯打開紀錄，同齡的穆斯亞拿（Jamal Musiala）在9分鐘後再入一球，這兩名21歲小將，頓成東道主閃耀全場的雙子新星。

華迪斯（右）與穆斯亞拿（左）兩名21歲小將，成德國隊兩翼進攻主將。（Getty Images）

華迪斯是利華古遜上季不敗奪冠的絕對核心，他也因此獲選德甲最佳球員，卻未有急於求成，加盟至其他大球會。

這名攻擊中場出生於足球世家，大兩歲的胞姊目前亦是職業足球員，父親更是德國一間小球會SV Grün-Weiß Brauweiler的主席。受惠於此，華迪斯5歲時便進入父親的球會受訓。兩年後，其父母安排他到更大型的科隆試訓，才華橫溢的華迪斯亦順利入選。

科隆的訓練基地距家約二十分鐘車程，短暫離開父母，這使華迪斯開始學會獨立，並在球會青年軍中快速成長，並17歲離隊前，被《科隆快報》形容是「球會近30年來最好的中場球員」。

華迪斯（白衫）在科隆青年軍表現出色。（Getty Images）

他表示從小到大，都以成為職業足球員為目標：「18歲生日那天，母親拿出一張我小學時寫下的筆記，那時候我們要寫長大後的志願，當時我只寫上『足球員』。」華迪斯笑稱自小便會用腳踢附近的一切東西，「氣球、任何球體，或是家中地上的任何東西，所以會看到有很多東西在家中飛舞」。

華迪斯年少成名，亦贏過不少青年錦標，到現在成為德甲最佳球員，可我們依然能看到他身上的低調氣質——幾乎沒有負面新聞、沒有大放厥詞、仍與球會、教練保持良好關係。

低調的華迪斯跟負面新聞基本絕緣。（Getty Images）

這很大程度要歸功於其父母，華迪斯母親表示，他們一直叮囑子女要保持謙虛，並尊重他人，特別是隊中經驗豐富、年紀較大的球員；即使小時候便將華迪斯及其胞姊送到科隆受訓，他們未有因此忽視兩人，特別是擔任球隊主席的父親，仍會抽空到現場觀看他們幾乎所有比賽。

由父母身教的責任感與待人處事，亦在潛移默化中影響到子女。2020年時，華迪斯便曾因學校考試而缺席球會的歐霸賽事，亦會在參加國際賽時聘請老師。他曾在接受德國足總訪問時，表示同時專注學業與足球令他筋疲力盡：「雖然足球更適合我，但我知道應以同樣精力來對待它們。目前我意識到在學業上所剩時間已經不多，我不能在臨近終點前放棄。」

這名德國中場的足球之路也非一帆風順，他因十字韌帶撕裂，在2022/2023球季出場次數寥寥。去年重返球場後，他表示情緒激動，但坦承自身狀態仍有很多不足，正是這種謙虛心態，才讓他能在上季迎來大爆發。

卻奧斯將在今屆歐國盃結束後引退，德國未來的領軍人物將會是誰？華迪斯曾被稱為「下一個夏維斯」，如今看來兩人似乎前進道路不甚一樣，視美斯為偶像的華迪斯，也表示自己一直心懷遠大夢想。

或許如他之前受訪所言，再過幾年，街上孩子都會穿上他的球衣。