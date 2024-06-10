歐國盃A組｜德國以外三隊勢陷混戰　蘇格蘭被看低一線晉級不樂觀

歐洲國家盃2024準備開鑼，A組有東道主德國，自是出線最大熱門。然而其餘三支球隊實力相距不大，有最佳第三名規則下，出線形勢相信會相當激烈。



歐國盃A組分組賽賽程：

第一輪：

15/6（六） 凌晨3：00 德國 VS 蘇格蘭

15/6（六） 晚上9：00 匈牙利 VS 瑞士



第二輪：

20/6（四） 凌晨0：00 德國 VS 匈牙利

20/6（四） 凌晨3：00 蘇格蘭 VS 瑞士



第三輪：

24/6（一） 凌晨3：00 瑞士 VS 德國

24/6（一） 凌晨3：00 蘇格蘭 VS 匈牙利



德國

世界排名：第16位

教練：拿高士文

主力球員：根度簡、卻奧斯、夏維斯



此屆歐國盃將是卻奧斯退役前「最後一舞」。（Getty Images）

作為主辦國，球迷未能從外圍賽觀察這支德國，在拿高士文執教下表現如何。德國在2024年安排了4場友誼賽，錄3勝1和，贏過法國及荷蘭，雖早前戰績有讚有彈，近期亦算是漸入佳境。

德國這幾場都擺出4-2-3-1，四名中前場球員都十分固定，由夏維斯任箭頭，中場由左至右分別是華迪斯、根度簡及穆斯亞拿。他們今屆陣容其實相當平衡，後備席更有不少球星，例如湯馬士梅拿、利萊辛尼等。

進攻不穩定，是這支德國目前最大問題。正選中鋒夏維斯，近年被改造成「偽9」，作用以串連球隊為主，換句話說，他的狀態會直接影響整隊德國的進攻表現，所幸這名阿仙奴前鋒近期國家隊表現算是不俗。

夏維斯在「偽9」位置的發揮，會直接影響球隊進攻表現。（Getty Images）

蘇格蘭

世界排名：第39位

外圍賽成績：B組次名（8戰5勝1負）

教練：奇勒

主力球員：安德魯羅拔臣、麥湯米尼、比利基莫亞



羅拔臣為蘇格蘭隊長。（Getty Images）

對比起同組其他球隊，蘇格蘭相信是實力最弱一隊，但彼此之間差距亦不算太大。蘇格蘭隊中大部分球員都在英冠作賽，最具名氣自然是分別效力利物浦和曼聯的羅拔臣及麥湯米尼；另有阿仙奴左閘基蘭泰亞尼，目前被外借至皇家蘇斯達，但與隊長羅拔臣撞位，恐怕出場機會不多。

外圍賽他們力壓挪威以次名出線，8戰5勝看似戰績不俗，但亦曾與格魯吉亞踢成2：2，該仗還是靠麥湯米尼在補時入球才避免輸波，今次被分到實力平均較強的A組，出線可能性不甚樂觀。

麥湯米尼今季在曼聯狀態不俗，預計亦會是國家隊進攻主力之一。（Getty Images）

匈牙利

世界排名：第26位

外圍賽戰績：G組首名（8戰5勝3和）

教練：馬高羅斯

主力球員：蘇保斯拉爾、韋利柯賓、米路斯卻卡斯



蘇保斯拉爾為匈牙利進攻核心。（Getty Images）

匈牙利陣中球星不多，不過大部分球員都在德甲效力，實力有一定保證，外圍賽更是以不敗戰績晉級。效力利物浦的蘇保斯拉爾應是最具知名度一人，雖然他今季在「紅軍」表現褒貶不一，但亦是今屆歐國盃最年輕的隊長。

另外兩個球迷可能會比較熟悉的名字，分別是韋利柯賓及米路斯卻卡斯。前者從2015年效力RB萊比錫至今，後者則是去年夏天加盟般尼茅夫，年僅20歲已成為球隊正選，兩次面對曼聯都有不錯表現，更有傳可能會在今夏加盟「紅魔鬼」。

中堅韋利柯賓效力RB萊比錫多年。（Getty Images）

瑞士

世界排名：第19位

外圍賽成績：I組次名（10戰4勝1負）

教練：耶堅

主力球員：格列沙加、沙基利、文路爾艾簡治



沙加續為瑞士隊長，他今季球會戰績亮麗，助利華古遜以不敗成績奪德甲冠軍。（Getty Images）

沙加與沙基利，依然是今屆陣中瑞士最具名氣的兩大球星，現時效力曼城的後衛艾簡治，則是後防重心人物。上屆歐國盃，這支瑞士在十六強淘汰衛冕冠軍法國，至八強又與另一強敵西班牙踢至互射十二碼才落敗出局，實力不容小覷。

然而，雖然上屆表現不錯，目前亦世界排名19位，不過瑞士今屆外圍賽表現平平，在對手實力都較弱情況下，包括以色列、白羅斯、科索沃及安道爾，10戰卻只贏4場，最終被羅馬尼亞壓過，在I組只排次名，失球更是羅馬尼亞的兩倍多（瑞士10輪失11球，羅馬尼亞失5球）。

沙加與沙基利兩大核心年齡漸長，是這支瑞士最大問題，後者表現亦可圈可點，外圍賽7戰錄2入球3助攻，但當他被限制時，隊中其他球員例如效力AC米蘭的奧卡科、奧格斯堡的魯賓華加斯能否挺身而出，會是他們晉級關鍵。

雖有艾簡治擔任後防主力，不過瑞士在外圍賽的防守表現不如理想。（Getty Images）

總結：

雖然近況有一定爭議，不過德國仍毫無疑問是出線最大熱門，如無意外亦會是A組首名。至於另外三隊，匈牙利與瑞士牌面實力比蘇格蘭出色，預計前兩隊爭奪小組次名狀況會相對激烈，首日的直接對碰也值得一看，賽果自然會直接影響之後的出線形勢。

由於歐國盃賽制設有最佳第三名，所以德國以外的另外三隊，勢將陷入激烈混戰。