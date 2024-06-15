歐國盃現場隨筆．德國Vs蘇格蘭｜這夜，我在萊茵河畔看揭幕戰

事先聲明，這不是採訪手記，因為嚴格來說我不是在採訪今屆歐洲國家盃。這只是一個自肥企劃，我趁着友人住在德國之便，減省大筆旅費下可以到現場觀戰，然後順便記錄一下所見所聞罷了。

我住在杜爾塞多夫，主要在這個德國西部城市活動，揭幕戰在慕尼黑上演，我自然無法入場，所以到了杜爾塞多夫市內沿着萊茵河的球迷專區（Fan Zone）趁熱鬧。



杜爾塞多夫市內有很多QR code，嘟一下你就可以去到專門介紹市內觀戰地點的網頁，我按圖索驥到了市中心一個叫Schadowstraße的地方，未走到觀戰區，旁邊已有一個「真．Fan Zone」，那裏有一個三角形大斜坡，免費讓球迷玩「無獎遊戲」，玩法很簡單：將皮球射向斜坡上的板，讓皮球反彈入小型龍門內；斜坡旁還有一個大足球，驟眼看以為是普通的打卡位，但原來根據指示，將照片上載到App，就可以在附近商廈的大型宣傳螢幕上揭示出來，讓球迷也過一過一剎那大明星的癮。

在Schadowstraße的Fan Zone有個免費遊戲，只要將皮球射上斜坡上的板，然後反彈到小型龍門便可，雖然無獎，但頗有趣，吸引了看來平時都不會踢足球的美少女也要試玩一下。（作者提供）

在這個大足球打卡位拍照後，按指示去做，便可以在附近的商廈大螢幕登出來（抱歉拍出來的螢幕效果有偏差）。（作者提供）

在這個大足球打卡位拍照後，按指示去做，便可以在附近的商廈大螢幕登出來（抱歉拍出來的螢幕效果有偏差）。（作者提供）

玩完遊戲向前走，就是觀戰區，可惜那裏的Fan Zone是日有品牌私人活動，未有開放給公眾，不過，守在門外的工作人員表示抱歉之餘，還提醒球迷們沿着萊茵河都有Fan Zone，於是我也到了那邊去。我在距離開賽前45分鐘到抵達萊茵河畔最近市中心那個Fan Zone，卻已爆滿，於是我沿着萊茵河向前走，終於找到一個進入，當然也是people mountain people sea，因為太多人拿着樽裝啤酒，但這卻不能入場的，所以入口要處理這些狀況，擠了很久。

德國作為東道主，揭幕戰的Fan Zone自然以德國球迷為主，不過蘇格蘭球迷也相當醒目，因為有些是穿起傳統的蘇格蘭裙，偶爾還傳來一陣蘇格蘭風笛的聲音。我這樣的中立球迷，就隨着人潮走向大螢幕前，準備觀戰。

在杜爾塞多夫的萊茵河畔有很多Fan Zone讓球迷免費入內觀戰。（作者提供）

開賽前，有朋友傳來短訊說想睇歐國盃，問我有沒有睇波網Link推介，我就當然不會這樣做，因為我身在現場觀戰嘛，哈哈！不過在香港一樣有 Now TV的直播服務吧，「搵Link」睇，一來侵權，二來畫質不清，三來旁述又不一定是廣告話，所以不如購買他們的「歐洲國家盃 2024 賽事通行證」，可以在「now隨身睇」App觀戰，不是更好？先利申，我沒有收錢賣廣告，純屬理性討論，一次過畀980元便可以睇51場賽事，除開不用廿蚊一場，而且毋須合約，毋須安裝機頂盒，即買即睇，非常方便。想睇好波，這些錢唔慳得。

說遠了，說回觀戰體驗吧。雖然主場球迷佔九成，但除了國歌奏起時，部分人一起唱之外，其實球迷參與氣氛明顯不及在一些球會比賽，例如你就算未入過場看多蒙特比賽，看直播時也能感受到現場投入的氣氛；畢竟，歐國盃吸引了一大班平時未必睇波的觀眾也到場趁熱鬧，所以很多人掛着飲啤酒，有些人甚至背着螢幕跟朋友談天。

不過，當科利安華迪斯（Florian Wirtz）打開紀錄時，主場球迷們歡呼聲震耳欲聾，之後穆斯亞拿（Jamal Musiala）、夏維斯（Kai Havertz）建功後，也有人唱起歌來，氣氛慢慢炒熱，而最離譜是，有人興奮得將手上的杯裝啤酒掟上空中，當然，大家都沉醉在勝利的喜悅，也沒有人介意被弄濕了。

德國最後以5：1大破蘇格蘭，旗開得勝。我身旁有個德國球迷很有風度地安慰鄰近的一個蘇格蘭球迷，他卻不忘表示，雖然認為哈利卡尼有機會贏得神射手，但他們一定會阻止英格蘭奪冠；蘇格蘭球迷則說：「今天賽果如何也好，在這件事上，我們立場一致的。哪隊封王都好，總之不能是英格蘭！」

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