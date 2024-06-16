歐國盃｜西班牙三球輕取克羅地亞　打開勝利之門

歐洲國家盃B組賽事開鑼，三屆冠軍西班牙旗開得勝，以3比0輕鬆擊敗克羅地亞。



今場賽事在德國首都柏林的奧林匹克球場（Olympiastadion Berlin）上演，西班牙面對由38歲老將莫迪歷（Luka Modric）領軍的克羅地亞，「紅衣軍團」上半場在中場之爭較為有優勢，並成功取得三個入球。

擔任西班牙隊長的前鋒莫拉達（Alvaro Morata）在29分鐘接應法比安雷斯（Fabian Ruiz）的直線傳送，突破克羅地亞防線，禁區內左腳攻門輕鬆打開紀錄。

歐國盃B組：西班牙在分組賽首仗踢出霸氣，擔任隊長的莫拉達更身先士率取得入球。（REUTERS/Annegret Hilse）

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法比安雷斯交出助球後，到了32分鐘亦有斬獲。他在禁區邊擺脫多名克羅地亞球員後，起腳攻破大門，令西班牙在短時間內將優勢擴大至兩球。

巴塞新星耶馬是今屆歐國盃最年輕的球員，他為西班牙出戰時似乎毫不怯場，除了主射罰球，亦交出一個助攻。（REUTERS/Lisi Niesner）

16歲的耶馬一次助攻，造就年紀大一倍的丹尼爾卡華積取得入球，並協助西班牙在今屆歐國盃首仗大勝克羅地亞。（REUTERS/Fabian Bimmer）

西班牙的優勢到了上半場補時尾段擴大到三球，今屆歐國盃最年輕球員、效力巴塞的耶馬（Lamine Yamal）在邊線傳中，後衛丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）在禁區內成功入楔，射成三比零。

克羅地亞換邊後本來有一次破蛋的黃金機會，西班牙後防一次失誤，防中洛迪卡斯簡迪（Rodri）於在禁區內犯天條輸十二碼，般奴柏高域（Bruno Petkovic）烏尼西蒙（Unai Simon）操刀被門將撲出，雖然柏高域補中入網，VAR指比列錫（Ivan Perišić）傳球時太早進入禁區，結果入球作廢。

西班牙門將烏尼西蒙的一次失誤，連累球隊被判極刑，但他成功將功補過，救出克羅地亞前鋒般奴柏高域的十二碼，總算力保不失。（REUTERS/Annegret Hilse）

西班牙最終以三球取勝，下仗將迎戰意大利；克羅地亞將會對阿爾巴尼亞。