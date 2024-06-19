美洲盃十大矚目新星　曼聯快翼與新大哨領銜　車路士慧眼識神童

美洲國家盃即將開鑼，今屆美洲盃有什麼值得注意的新星？以下10位南美新星前途無限，有的已被歐洲勁旅預訂，有的已在英超站穩陣腳，亦有的是今夏的豪門獵物。



厄瓜多爾中場派斯。（Getty Images）

派斯（Kendry Páez︳厄瓜多爾）

17歲的派斯是今屆美洲盃最年輕的球員，被視為「厄瓜多爾神童」。司職進攻中場的派斯盤扭出眾，出身自迪華利獨立隊青訓，15歲便為球會首次披甲，該仗更轟入處子入球。他去年起入選大國腳，並對玻利維亞射入首個國際賽入球，以16歲161日成為世界盃外圍賽南美洲區最年輕入球球員。近年喜歡搜羅各地新星的車路士，去年夏天已斥資2100萬美元買了派斯，待派斯18歲後，將於明年夏天正式加盟藍戰士。

哥倫比亞前鋒祖漢杜蘭。（Getty Images）

祖漢杜蘭（Jhon Durán︳哥倫比亞）

20歲的祖漢杜蘭是哥倫比亞新一代射手，2022年開始入選大國腳，去年已被阿士東維拉相中，以總值約1800萬鎊身價從芝加哥火燄登陸英超。祖漢杜蘭過去一季23次英超上陣，攻入5球，表現廣受好評，季尾當選隊內5月最佳球員。據報車路士對祖漢杜蘭甚有興趣，正與維拉商討轉會，有意將干拿加歷查加入交易之中。

巴拉圭前鋒祖利奧安斯素。（Getty Images）

祖利奧安斯素（Julio Enciso︳巴拉圭）

20歲的祖利奧安斯素已是巴拉圭主力，在過去兩場友賽對智利及巴拿馬都踢正選。安斯素出自於利伯泰迪，在2022年獲白禮頓看中，以950萬鎊轉會費來到英超。安斯素在22/23球季攻入4個英超入球，上季初對狼隊交出兩次助攻，可惜之後膝部重創，接受手術，休戰大半季，至2月底才復出。

耶薩艾斯派拿現效屈福特。（Getty Images）

耶薩艾斯派拿（Yáser Asprilla︳哥倫比亞）

20歲的耶薩艾斯派拿可勝任多個進攻位置，他突破力強，平衡好，變速快，具備傳統翼鋒的特質，但他亦有能力出任中路位置。他出身自恩維加多，在2022年以約250萬鎊轉會費加盟屈福特。他已是屈福特的主將，過去一季在英冠攻入6球，並以7次助攻成為隊內助攻王。據報，耶薩艾斯派拿吸引多間大球會注意，包括曼聯、多蒙特、阿仙奴、AC米蘭，相信其身價至少3000萬鎊。

巴西翼鋒沙維奧幫助基羅納得西甲季軍。（Getty Images）

沙維奧（Sávio︳巴西）

20歲的沙維奧司職翼鋒，為基羅納贏得上季西甲季軍的重要功臣。他上季在西甲35次正選，攻入9球及交出10次助攻。沙維奧是明尼路的青訓產品，兩年前被財雄勢大的城市足球集團收購，先效特魯瓦，再被外借至燕豪芬，到上季借到基羅納大放光芒，相信未來很可能加盟曼城。沙維奧踢過多個不同年齡階段的巴西小國腳，今年才首次為大國腳披甲。

巴西中堅貝拉度在之前友賽看管屈堅斯。（Getty Images）

貝拉度（Lucas Beraldo︳巴西）

20歲的貝拉度上場友賽對美國正選上陣，夥拍馬昆賀斯踢中堅。他是聖保羅的青訓產品，去年在巴甲上位，今年初即被巴黎聖日耳門看中，以2000萬歐元轉會費登陸歐洲聯賽。貝拉度適應得很快，1月底就開始成為PSG正選，獲教練安歷基盛讚踢法聰明，擅長閱讀球賽，用波冷靜。

巴西前鋒新星安迪歷。（Getty Images）

安迪歷（Endrick︳巴西）

17歲的安迪歷是今屆最令人期待的新星，潛質可比「大哨」朗拿度。他是彭美拉斯的青訓產品，未出道已被視為神童，16歲開始為球會一隊上陣，成為隊史最年輕出場球員；他其後對帕拉尼恩斯取得兩入球，並成為隊史最年輕入球球員。皇家馬德里眼光獨到，在2022年已經向安迪歷招手，同年年底與彭美拉斯達成協議，買入了該名巴西新星，據報轉會費總值6000萬歐元，待他18歲後正式加盟。

阿根廷前線新星卡邦尼上季踢蒙沙。（Getty Images）

卡邦尼（Valentín Carboni︳阿根廷）

19歲的卡邦尼勝任前場多個位置，主要踢進攻中場，踢法充滿創造力。卡邦尼在4年前被國際米蘭相中，加盟「藍黑軍團」的青年軍，上季被外借至蒙沙，10次意甲正選，21次後備入替，射入兩球並交出3次助攻。卡邦尼以前踢過意大利小國腳，及後選擇了阿根廷，曾代表阿根廷參加U20世界盃。他在今年開始入選大國腳。

阿根廷翼鋒加拿祖。（Getty Images）

阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho︳阿根廷）

19歲的加拿祖在西班牙出生，亦在當地接受青訓，在2020年轉投曼聯青年軍。加拿祖速度快，突破力強，擅長側擊，上季開始上位，深得曼聯主帥坦赫格信任，取代愈踢愈沉的拉舒福特踢左翼正選，間中踢右翼亦有上佳演出。加拿祖上季36次英超上陣，攻入7球，各項賽事共入10球。加拿祖以前踢過西班牙小國腳，後來選擇了阿根廷。他在2022年首度入選大國腳名單，至2023年首次在國際賽上陣，暫未有國家隊入波。

委內瑞拉新星奇雲安達迪（右）。（Getty Images）

奇雲安達迪（Kervin Andrade︳委內瑞拉）

19歲的奇雲安達迪是委內瑞拉的鋒線新星，進攻能力全面，他在國內球會拉瓜爾拉出道，外流至巴甲的福塔雷薩。他在今年首次為國家隊上陣，對危地馬拉時後倫入替。