金球獎大熱領巴西衝擊美洲盃　17歲新星潛質可比「大哨」朗拿度

美洲國家盃2024在美國舉行，「森巴軍團」巴西被列入D組，首戰在香港時間6月25日早上9時上演，面對哥斯達黎加。

與兩年前的世界盃相比，巴西面目全非，主帥已換成杜利華祖利亞（Dorival Junior），尼馬長期養傷，堤亞高施華、卡斯米路、法賓奴、李察利臣、加比爾捷西斯皆沒有入選，由皇家馬德里鋒將雲尼斯奧斯祖利亞（Vinícius Júnior）擔大旗。23歲的雲尼斯奧斯協助皇馬贏得歐聯及西甲冠軍，被視為今年金球獎的頂頭大熱，若果他能助巴西捧走美洲盃，相信贏金球獎的呼聲將高唱入雲。



美洲盃前，雲尼斯奧斯上陣友賽美國。（路透社）

據外國博彩公司的賠率，目前雲尼斯奧斯是應屆金球獎頂頭大熱，他的兩位皇馬隊友祖迪比寧咸及卻奧斯緊隨其後，接着是較冷的基利安麥巴比及哈利卡尼。在「後BBC時代」，雲尼斯奧斯成為皇馬鋒線最可靠的一員，今夏幫助球會贏得歐聯冠軍。若果他能夠在國際賽再下一城，領巴西奪美洲盃，相信他很大機會可以壓過比寧咸及卻奧斯奪得金球獎。

洛迪高高斯披上巴西10號球衣。（路透社）

兩年前世界盃，巴西前線尚有尼馬領軍，還有李察利臣、加比爾捷西斯兩位經驗豐富的英超球星，但3人皆不在美洲盃名單。數巴西鋒線領軍人物，非雲尼斯奧斯莫屬，相信他會夥拍皇馬隊友洛迪高高斯及巴塞隆拿的拉芬夏攻堅。巴西今屆的陣容改朝換代，兩位中後場「大佬」堤亞高施華及卡斯米路退下來，般奴古馬雷斯及馬昆賀斯接棒。

效力紐卡素的般奴古馬雷斯會是巴西中場重要一員。（Getty Images）

巴西美洲盃26人大軍名單：

門將：【1】艾利臣比加（Alisson）、【12】賓圖（Bento）、【23】拉菲爾皮利斯（Rafael）



後衛：【2】丹尼路雷斯（Danilo）、【3】艾達米列達奧（Éder Militão）、【4】馬昆賀斯（Marquinhos）、【6】雲達爾拿斯文圖（Wendell）、【13】恩古圖（Yan Couto）、【14】加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães）、【16】古靴美阿蘭拿（Guilherme Arana）、【17】貝拉度（Lucas Beraldo）、【25】基爾臣比爾馬（Bremer）



中場：【5】般奴古馬雷斯（Bruno Guimarães）、【8】盧卡斯柏基達（Lucas Paquetá）、【15】祖奧高美斯（João Gomes）、【18】杜格拉斯雷斯（Douglas Luiz）、【19】安達斯彭利拿（Andreas Pereira）、【24】艾達臣荷西（Éderson）



前鋒：【7】雲尼斯奧斯祖利亞（Vinícius Júnior）、【9】安迪歷（Endrick）、【10】洛迪高高斯（Rodrygo）、【11】拉芬夏（Raphinha）、【20】沙維奧（Sávio）、【21】法蘭斯高艾雲尼臣（Evanilson）、【22】加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）、【26】比比（Pepê）



安迪歷被寄予厚望，他在3月的國際賽對英格蘭有入波。（Getty Images）

講到新星，肯定要留意17歲小將安迪歷（Endrick）。他是彭美拉斯的青訓產品，天才橫溢，兩年前已經在巴甲上陣，引來歐洲豪門注意。2022年底，皇馬率先出手，購得安迪歷，待今夏正式加盟。去年底，他首度入選巴西大國腳，目前已經攻入3個國際賽入球，被視為「森巴軍團」繼朗拿度後最具潛力的前鋒新星。安迪歷在今屆賽事的定位相信是後備奇兵，作為雲尼斯奧斯的替補。

美洲盃前，巴西與美國友賽踢成1：1。（路透社）

在美洲盃前的兩場友賽，巴西以3：2力克墨西哥，安迪歷完場前攻入致勝一球。之後，巴西以1：1賽和美國。

巴西首場分組賽在香港時間6月25日早上9時對哥斯達黎加，之後在6月29日早上9時對巴拉圭，最後一輪分組賽在7月3日早上9時對哥倫比亞。HOY TV將會由6月21日至7月15日一場不漏免費直播32場美洲盃比賽，球迷可以透過HOY 77台、76台以及HOY APP直播台免費收看巴西的美洲盃直播賽事。

巴西美洲盃分組賽賽程（以下為香港時間）：

6月25日早上9時 D組 巴西 vs 哥斯達黎加

6月29日早上9時 D組 巴拉圭 vs 巴西

7月3日早上9時 D組 巴西 vs 哥倫比亞

