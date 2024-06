金球獎大熱領巴西衝擊美洲盃　17歲新星潛質可比「大哨」朗拿度

美洲國家盃2024在美國舉行,「森巴軍團」巴西被列入D組,首戰在香港時間6月25日早上9時上演,面對哥斯達黎加。

與兩年前的世界盃相比,巴西面目全非,主帥已換成杜利華祖利亞(Dorival Junior),尼馬長期養傷,堤亞高施華、卡斯米路、法賓奴、李察利臣、加比爾捷西斯皆沒有入選,由皇家馬德里鋒將雲尼斯奧斯祖利亞(Vinícius Júnior)擔大旗。23歲的雲尼斯奧斯協助皇馬贏得歐聯及西甲冠軍,被視為今年金球獎的頂頭大熱,若果他能助巴西捧走美洲盃,相信贏金球獎的呼聲將高唱入雲。



美洲盃前,雲尼斯奧斯上陣友賽美國。(路透社)

據外國博彩公司的賠率,目前雲尼斯奧斯是應屆金球獎頂頭大熱,他的兩位皇馬隊友祖迪比寧咸及卻奧斯緊隨其後,接着是較冷的基利安麥巴比及哈利卡尼。在「後BBC時代」,雲尼斯奧斯成為皇馬鋒線最可靠的一員,今夏幫助球會贏得歐聯冠軍。若果他能夠在國際賽再下一城,領巴西奪美洲盃,相信他很大機會可以壓過比寧咸及卻奧斯奪得金球獎。

洛迪高高斯披上巴西10號球衣。(路透社)

兩年前世界盃,巴西前線尚有尼馬領軍,還有李察利臣、加比爾捷西斯兩位經驗豐富的英超球星,但3人皆不在美洲盃名單。數巴西鋒線領軍人物,非雲尼斯奧斯莫屬,相信他會夥拍皇馬隊友洛迪高高斯及巴塞隆拿的拉芬夏攻堅。巴西今屆的陣容改朝換代,兩位中後場「大佬」堤亞高施華及卡斯米路退下來,般奴古馬雷斯及馬昆賀斯接棒。

效力紐卡素的般奴古馬雷斯會是巴西中場重要一員。(Getty Images)

巴西美洲盃26人大軍名單:

門將:【1】艾利臣比加(Alisson)、【12】賓圖(Bento)、【23】拉菲爾皮利斯(Rafael)



後衛:【2】丹尼路雷斯(Danilo)、【3】艾達米列達奧(Éder Militão)、【4】馬昆賀斯(Marquinhos)、【6】雲達爾拿斯文圖(Wendell)、【13】恩古圖(Yan Couto)、【14】加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhães)、【16】古靴美阿蘭拿(Guilherme Arana)、【17】貝拉度(Lucas Beraldo)、【25】基爾臣比爾馬(Bremer)



中場:【5】般奴古馬雷斯(Bruno Guimarães)、【8】盧卡斯柏基達(Lucas Paquetá)、【15】祖奧高美斯(João Gomes)、【18】杜格拉斯雷斯(Douglas Luiz)、【19】安達斯彭利拿(Andreas Pereira)、【24】艾達臣荷西(Éderson)



前鋒:【7】雲尼斯奧斯祖利亞(Vinícius Júnior)、【9】安迪歷(Endrick)、【10】洛迪高高斯(Rodrygo)、【11】拉芬夏(Raphinha)、【20】沙維奧(Sávio)、【21】法蘭斯高艾雲尼臣(Evanilson)、【22】加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)、【26】比比(Pepê)



安迪歷被寄予厚望,他在3月的國際賽對英格蘭有入波。(Getty Images)

講到新星,肯定要留意17歲小將安迪歷(Endrick)。他是彭美拉斯的青訓產品,天才橫溢,兩年前已經在巴甲上陣,引來歐洲豪門注意。2022年底,皇馬率先出手,購得安迪歷,待今夏正式加盟。去年底,他首度入選巴西大國腳,目前已經攻入3個國際賽入球,被視為「森巴軍團」繼朗拿度後最具潛力的前鋒新星。安迪歷在今屆賽事的定位相信是後備奇兵,作為雲尼斯奧斯的替補。

美洲盃前,巴西與美國友賽踢成1:1。(路透社)

在美洲盃前的兩場友賽,巴西以3:2力克墨西哥,安迪歷完場前攻入致勝一球。之後,巴西以1:1賽和美國。

巴西首場分組賽在香港時間6月25日早上9時對哥斯達黎加,之後在6月29日早上9時對巴拉圭,最後一輪分組賽在7月3日早上9時對哥倫比亞。HOY TV將會由6月21日至7月15日一場不漏免費直播32場美洲盃比賽,球迷可以透過HOY 77台、76台以及HOY APP直播台免費收看巴西的美洲盃直播賽事。

巴西美洲盃分組賽賽程(以下為香港時間):

6月25日早上9時 D組 巴西 vs 哥斯達黎加

6月29日早上9時 D組 巴拉圭 vs 巴西

7月3日早上9時 D組 巴西 vs 哥倫比亞