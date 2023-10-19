足球｜尼馬前十字韌帶及半月板撕裂　或提早收咧缺席2024美洲盃

巴西球星尼馬（Neymar，又譯：內馬爾）在周三（18日）面對烏拉圭的世界盃外圍賽中受傷，須被擔架抬離球場。其目前效力球會希拉爾確認，這名31歲的球星前十字韌帶及半月板撕裂。



周三的世界盃外圍賽，巴西可謂受到雙重打擊，他們除以0：2不敵烏拉圭外，陣中主力球星尼馬亦重傷離場。他在比賽第44分鐘遭對方從後鏟傷，倒地一刻即馬上高呼醫療團隊入場，並露出痛苦表情，被擔架抬走時更掩面痛哭。

尼馬倒地時似乎已意識到問題嚴重，立刻向場外醫療團隊呼救。（路透社）

膝部重創預計養傷至少半年

賽後路透社引述巴西足總消息，指尼馬左膝嚴重扭傷。他目前效力的沙特球會希拉爾周四（19日）凌晨確認尼馬左膝前前十字韌帶及半月板撕裂，他將接受手術，具體治療方案會在稍後決定。

目前尚未知道尼馬具體需缺席多久或會否提早「收咧」，不過按球員以往相關部位受傷的先例來看，預計亦需休戰半年至一年。考慮到美洲盃將在下年6月至7月舉行，這名巴西球星能否趕及為國披甲依然存疑。

美洲盃將在下年6月中至7月中舉行，尼馬能否趕及為國家隊出戰仍存疑。（路透社）

9000萬歐加盟希拉爾 暫為球會披甲5場

另一方面，希拉爾在夏天以高達9000萬歐元高價轉會費羅致尼馬，當時BBC報道指他年薪高達1.5億歐元，若包括附加條款及商業收益，他在希拉爾兩年的總收入可達4億歐元。

尼馬目前遭遇重傷，相信將缺席不少球隊商業活動，但基本年薪仍有1.5億歐元。沙特聯賽球季在下年6月前左右便會結束，今屆亞冠決賽亦將在5月舉行，尼馬能趕及復出的機會應該不大。

尼馬今季再為希拉爾披甲的機會應該不大。（Getty Images）

希拉爾重金羅致這名巴西球星時曾為他舉行盛大歡迎儀式，不過他加盟之初已因傷缺陣一段時間，至今各項比賽只為球隊上陣過5場比賽。按年薪1.5億歐元計算，若真的提早「收咧」，也就是說他平均每場比賽的出場費高達3000萬歐元（約2.48億港元）。

希拉爾今季收購的球星不少，陣中仍有米祖域、魯賓尼維斯、高列巴尼等前英超球員，目前在沙特聯及亞冠分組賽均排在榜首；至於巴西在世界盃外圍賽則排第3名，暫時仍在能夠晉級決賽周的排名。