美洲盃十大老將　41歲巴禾最年長　迪馬利亞迎最後探戈

美洲國家盃快將開鑼，早前《01體育》為大家介紹今屆賽事十名矚目新星，這篇文章則來看看那些已步入職業生涯黃昏的十大老將，他們很可能會在今次大賽後不再披上國家隊戰袍。



美斯（Lionel Messi｜阿根廷）

美斯將在下周一年滿37歲。（路透社）

今屆美洲盃，最具話題人物自然是球王美斯，他將於下周一（24日）迎來37歲生日，並在今次賽事帶領阿根廷力爭衛冕。

美斯自2007年起，已參加過6屆美洲盃決賽周，一共上陣34次，與智利名宿Sergio Livingstone並列最多，因此美斯今次將能寫下賽事歷史。

美斯國家隊生涯由2005年開始，至今已接近20年。（Getty Images）

此外，這名阿根廷隊長在美洲盃的入球數為13個，與另外5名球員在歷史射手榜中並列第7，只要他多入4球，便能追平兩名巴西及阿根廷名宿留下的賽事紀錄。

蘇亞雷斯（Luis Suarez｜烏拉圭）

今屆美洲盃，很大可能是蘇亞雷斯在國家隊的「最後一舞」。（Getty Images）

由於國家隊老拍檔卡雲尼已退出，蘇亞雷斯成為今屆烏拉圭陣中，唯一一名超過35歲的球員。這名曾效力巴塞隆拿及利物浦的頂級射手已37歲，考慮到他近期狀態，加上膝傷傳聞，今屆美洲盃幾可肯定是他最後一次參加國際大賽。

蘇亞雷斯曾助烏拉圭奪得2011美洲盃冠軍。（烏拉圭足總X）

蘇亞雷斯在國家隊的著名場面不少，單論美洲盃的話，他曾在2011率烏拉圭奪冠，並獲選當屆賽事MVP。他目前為國家隊史神射手，有望進一步拉開與次名卡雲尼的距離。

阿歷斯山齊士（Alexis Sanchez｜智利）

阿歷斯山齊士今屆續為智利主力。（Getty Images）

35歲的阿歷斯山齊士，曾效力巴塞、阿仙奴及曼聯，被香港球迷稱為「山神」。上季他從馬賽再度加盟國際米蘭，並助「藍黑軍團」奪意甲冠軍。不過他與球會的合約將於6月底到期，很大可能會離隊他投。

山齊士仍未離開歐洲五大聯賽，或有餘力參加2年後的世界盃，但下屆美洲盃時他已39歲，因此今屆亦很可能是他最後一次參賽。他2006年入選國家隊後，一共為智利上陣163次，並攻入51球，兩項數據都為隊史最多，更是智利在2015、2016兩奪美洲盃的核心。

山齊士為智利隊史神射手。（Getty Images）

迪馬利亞（Angel Di Maria｜阿根廷）

36歲的迪馬利亞繼續參賽。（路透社）

阿根廷今次參加美洲盃的陣容，與卡塔爾世界盃時大致相同。36歲的迪馬利亞繼續隨軍出戰，他上屆決賽為「潘帕斯雄鷹」攻入全場唯一入球奠勝，卡塔爾世界盃決賽亦射入關鍵一球，是著名的「大賽球員」。

他與陣中另一名36歲老將奧達文迪，目前同效力葡超的賓菲加。於上周面對厄瓜多爾的友誼賽中，迪馬利亞攻入關鍵一球，助阿根廷以1：0獲勝，狀態依然不錯。

這名老將在去年11月時宣布，今屆美洲盃結束後將退出國家隊：「屆時將是我最後一次穿上阿根廷球衣，我將帶着痛苦與悲傷，與我職業生涯中最美好事物說再見。我會穿上它，使其浸透汗水，並以我所有的自豪感來感受它。」

迪馬利亞明言今屆美洲盃結束後，便會從國家隊退役。（Getty Images）

哥迪奧巴禾（Claudio Bravo｜智利）

巴禾（右）有望打破美洲盃最年長出場球員紀錄。（Getty Images）

巴禾以41歲之齡參賽，為今屆美洲盃最年長球員，屆時只要他出戰便會打破賽事紀錄。這名門將首次為智利出戰國家隊，是在2004年6月11日，今屆美洲盃16支參賽球隊名單中，有12名球員在巴禾國家隊「地標」時仍未出生。

他生涯曾為皇家蘇斯達、巴塞及曼城等球會效力，以腳下控球能力著稱，亦曾在曼城與球會奪冠功臣祖赫特（Joe Hart）的正選爭奪戰中勝出。巴禾2020年轉投貝迪斯後，目前仍在該西甲球隊效力。

荷西古里路（Paolo Guerrero｜秘魯）

荷西古里路（左）。（Getty Images）

已40歲的荷西古里路，為國家隊入球紀錄保持者，亦是今屆秘魯陣中最年長球員，在今屆美洲盃排名第2，僅次於智利門將巴禾。

這名前鋒為拜仁慕尼黑青訓出身，出道後為這支德甲班霸效力兩季，加盟漢堡並在該處成名。6年後古里路返回南美，於巴西聯賽效力，2012年世界球會冠軍盃，古里路攻入全場唯一入球，助哥連泰斯擊敗車路士奪冠。

荷西古里路在2018俄羅斯世界盃前夕曾捲入禁藥風波，幾乎錯過一生僅有機會，幸最後獲臨時解除禁令，並助攻隊友，射入國家隊近36年首個世界盃入球，亦在分組賽最後一組收穫「士哥」。

他曾3度成為美洲盃神射手（2019年因上陣時間較多，獎項頒予同樣攻入3球的巴西前鋒艾華頓索拉斯），同時入選最佳陣容。國際足球歷史和統計聯會（IFFHS）評選2011至2020的南美10年最佳陣容時，荷西古里路擊敗蘇亞雷斯及希古恩入選，該名單中的其他球星包括尼馬、美斯、阿古路等。

荷西古里路曾擊敗蘇亞雷斯及希古恩，入選10年南美洲最佳陣容。（IFFHS）

湯馬士連干（Tomas Rincon｜委內瑞拉）

湯馬士連干為委內瑞拉國家隊上陣紀錄保持者。（Getty Images）

湯馬士連干司職防守中場，今年已36歲，職業生涯主要效力德甲及意甲，包括漢堡、祖雲達斯、拖連奴等。

他自2008年開始代表委內瑞拉，是國家隊上陣紀錄保持者。這名防中以掃蕩及破壞能力著稱，2017年離開祖雲達斯時，「斑馬軍團」稱呼他為「南美驅逐艦」，亦稱讚連干是意甲最穩定、最有效率的中場球員之一。

2011美洲盃時，adidas曾發起投票，希望網民選出贊助球員中表現最佳一人，最終連干以65%得票率、總票數12636當選；球王美斯亦在名單之中，但他當時只得837票，排在第4名。

連干（右）以球風硬朗著稱。（Getty Images）

荷西朗頓（Salomon Rondon｜委內瑞拉）

荷西朗頓是委內瑞拉進攻主力。（Getty Images）

朗頓曾在英超作賽，效力過西布朗、紐卡素及愛華頓，獲選過「喜鵲」年度最佳球員。他比委內瑞拉隊長連干稍微年輕，目前「只有」34歲，亦為國家隊入球紀錄保持者。

上屆美洲盃時，朗頓為中超球會大連人效力，由於正值COVID疫情，中國又嚴格控制，他因此無法回到美洲，錯過了2021美洲盃。當時委內瑞拉不少攻擊球員都受到影響，被逼以防守為主，今次高大的朗頓回歸，球隊便能以他為中心重拾進攻風格。

上文提到的2011美洲盃adidas投票，當時朗頓便以1485票排在第3名，力壓阿根廷球王美斯。

奧達文迪（Nicolás Otamendi｜阿根廷）

奧達文迪是球隊後防的「老大哥」。（Getty Images）

36歲的奧達文迪自2009年入選阿根廷國家隊，至今共出戰112次，上陣次數排名第6，比第5的名宿艾耶拉少3次，有望在今屆賽事中超越。

這名前曼城後衛目前效力賓菲加，雖然在2018世界盃成為麥巴比成名戰的佈景版，但國家隊正缺乏出色的年輕後衛，這名助阿根廷近年兩奪大賽冠軍的功臣，其存在無疑能夠穩定軍心。

奧斯賓拿（David Ospina｜哥倫比亞）

奧斯賓拿擔任哥倫比亞守護神多年，助國家隊兩奪美洲盃季軍。（Getty Images）

奧斯賓拿曾效力過尼斯、阿仙奴及拿玻里，之後則轉投沙特球會艾納斯，與C朗拿度做過隊友，現時則回到哥倫比亞聯賽效力。

這名35歲門將為國家隊上陣次數紀錄保持者，曾多次國際大賽中有出色表現，助哥倫比亞在2016及2021兩屆獲得季軍，與隊友占士洛迪古斯為國家隊代表人物。