網球｜一哥冼拿極限式救波碌地打筋斗　走勻四角反手打出金球

德國哈雷網球公開賽16強，世界排名第一的冼拿（Jannik Sinner）打出一球有力角逐年度金球的得分。

22歲的冼拿在周四面對匈牙利球手馬洛桑（Marozsan）贏盤數2：1。在第三盤的第二局，他被馬洛桑調動到場區四角，又碌地打筋斗，救完一球又一球，最後由網前跑斜角回底線，打出一記反手斜線得分！ATP官網及Reddit網民都認為洗拿這球有力競逐今年最佳得分。



這精彩的一分由馬洛桑開波開始，背對鏡頭的冼拿接發球。（網上片後截圖）

冼拿先被調動到網前。（網上片後截圖）

在這場比賽，冼拿先贏第一盤6：4，之後馬洛桑以7：6追平。在第三盤，冼拿先保持發球局，到第二局輪到馬洛桑發球，這球金球出現了。冼拿在底線接發球後，要即刻跑斜線至網前救波。之後，他趕到另一邊網前再救，打完後碌在地上，打了個筋斗。冼拿馬上起身，因為馬洛桑要打向後場。

冼拿跟住跑到另一邊網救波。（網上片後截圖）

冼拿救波後碌地打筋斗。（網上片後截圖）

冼拿速度極快，跑斜線回到底線，並以一記精彩的反手斜線反擊，令馬洛桑束手無策。冼拿贏了這一局，打破了馬洛桑的發球局，最終以6：3取勝，盤數贏2：1晉級。

冼拿見馬洛桑想打去後場，馬上起身趕緊跑回去。（網上片後截圖）

冼拿跑到底線打出一記反手得手。（網上片後截圖）

冼拿這球跑勻四角救波得分的片段，被ATP官網冠以「候選年度最佳得分」為題。Reddit網民亦轉載了片段，並以「冼拿又有年度金球候選，他插水式碌地救到這一分，他之後以反手制勝」為題。

在星期二的32強，冼拿贏基斯柏（Tallon Griekspoor）的比賽中，都出現過精彩的救波，就算對手打中網，突然改變方向，冼拿都能夠高速轉向，跑向另一個方向救波，並回一板高質素擊球取分。