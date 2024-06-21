網球｜一哥冼拿極限式救波碌地打筋斗 走勻四角反手打出金球
撰文：威廉神
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德國哈雷網球公開賽16強，世界排名第一的冼拿（Jannik Sinner）打出一球有力角逐年度金球的得分。
22歲的冼拿在周四面對匈牙利球手馬洛桑（Marozsan）贏盤數2：1。在第三盤的第二局，他被馬洛桑調動到場區四角，又碌地打筋斗，救完一球又一球，最後由網前跑斜角回底線，打出一記反手斜線得分！ATP官網及Reddit網民都認為洗拿這球有力競逐今年最佳得分。
在這場比賽，冼拿先贏第一盤6：4，之後馬洛桑以7：6追平。在第三盤，冼拿先保持發球局，到第二局輪到馬洛桑發球，這球金球出現了。冼拿在底線接發球後，要即刻跑斜線至網前救波。之後，他趕到另一邊網前再救，打完後碌在地上，打了個筋斗。冼拿馬上起身，因為馬洛桑要打向後場。
冼拿速度極快，跑斜線回到底線，並以一記精彩的反手斜線反擊，令馬洛桑束手無策。冼拿贏了這一局，打破了馬洛桑的發球局，最終以6：3取勝，盤數贏2：1晉級。
冼拿這球跑勻四角救波得分的片段，被ATP官網冠以「候選年度最佳得分」為題。Reddit網民亦轉載了片段，並以「冼拿又有年度金球候選，他插水式碌地救到這一分，他之後以反手制勝」為題。
在星期二的32強，冼拿贏基斯柏（Tallon Griekspoor）的比賽中，都出現過精彩的救波，就算對手打中網，突然改變方向，冼拿都能夠高速轉向，跑向另一個方向救波，並回一板高質素擊球取分。