網球｜三巨頭時代後的絕代雙驕　冼拿與艾卡拉斯的「冰與火之歌」

剛過去的印第安泉網球大師賽，以艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）2：0擊敗麥維迪夫（Daniil Medvedev）衛冕成功作結。這名年僅20歲的西班牙小將，2022年已曾登上世界第1，成為網壇新一代領軍人物。

不過冼拿（Jannik Sinner）的冒起，似乎讓這一切增添新的可能性。兩人在今次印第安泉四強相遇，艾卡拉斯力戰3盤後才晉級決賽。

祖高域在1月澳網四強被冼拿以３:１淘汰，賽後記者問他：「這會否是『結束的開始（beginning of end）』？」當時他苦笑回答要再看看，但艾卡拉斯與冼拿，則可能會是揭開新時代序幕的開端。



艾卡拉斯（右）及冼拿（左），或將在未來一段時間內壟斷這項運動。（Getty Images）

隨着費達拿退役、拿度因傷患宣告很可能在年內掛拍，昔日網壇三巨頭，如今只剩下祖高域依然活躍。這名塞爾維亞球手目前排名世界第1，但他已36歲，最近亦表示希望更注重私人生活，會減少參賽，退出了邁亞密網賽。

這意味大部分人熟悉的那個網球年代即將褪去，梅利同樣考慮退役，麥維迪夫一直未能再作突破，於是各大媒體都逐漸聚焦到艾卡拉斯及冼拿身上。

不論是「三巨頭」還是「四大天王」，都快將退出歷史舞台。（Getty Images）

2022年艾卡拉斯攀上世界之巔，以網球史上最年輕男單世界第一的頭銜一鳴驚人，去年經歷小低潮後，如今捲土重來；來自意大利的冼拿已逐步升至世界第3，他在2024年打了17場比賽，唯一敗仗是今次被艾卡拉斯淘汰，其中有7場是面對世界前16名球手，包括前5名的另外3人。

這兩名年輕小將，被看好會在未來十年主宰網壇。

艾卡拉斯和冼拿，被看好會成為三巨頭時代落幕後的接班人。（Getty Images）

互相尊敬的強敵

艾卡拉斯20歲，目前贏過13項個人錦標，當中包括2個大滿貫（2022美網、2023溫網）；冼拿今年22歲，曾奪12項個人錦標，贏過1次大滿貫（2024澳網）——兩人的年齡及履歷如此相近，甚至在今次交手前，8次對賽成績平分秋色，彷彿早已注定兩人將成為彼此一生之敵。

難得的是，這兩人互相欣賞、互相尊重，甚至互相追趕。冼拿今次落敗後，形容事情十分有趣：「或許有一天我們其中一人會連贏3、4次，然後另一人或其他球手會嘗試調整打法。」這名現時排名世界第3的意大利球手，將與艾卡拉斯的競爭看得相當正面，「調整打法也可能會出錯，有可能因此連輸兩盤6：1之類，但這對我而言這是一件好事，這樣我才可以繼續成長。」

艾卡拉斯是史上最年輕的男子世界第一。（路透社）

冼拿的教練戴倫卡希爾（Darren Cahill）曾與3名世界第1的球手合作，談到艾卡拉斯時，他亦讚不絕口：「我們希望（冼拿）能成為像他一樣出色的球手，也希望有一天能超越他，不過現時而言，我們正在追趕艾卡拉斯，我們也會繼續這麼做。」

冼拿以澳網冠軍身份，展開2024年征途。（Getty Images）

去年4月在邁亞密大師賽不敵冼拿後，艾卡拉斯的回應也充份反映這段競爭關係是健康的：「每次我將要面對冼拿時都會緊張，因為若要擊敗他，我便要以100%表現應戰。跟他打的每一場比賽，我都嘗試打出最佳表現，我也認為自己做到了。如果我沒記錯的話，現在我們的對賽戰績是平手。」

艾卡拉斯Vs冼拿＝熱情Vs冷靜、感性Vs理性

艾卡拉斯與冼拿在2019年4月首次交手，該場比賽前者以2：1勝出，再下一次對戰已是2年半後，艾卡拉斯再直落以2：0擊敗冼拿。這兩人交手的有趣地方，在於一方連贏2次後，另一方便會反過來連贏2次，這個「規律」一直持續到現在。

兩人在2022年美網曾激戰5小時15分鐘，創賽事史上第2長紀錄。（Getty Images）

兩人每次碰頭都令觀眾瘋狂，也經常產生令人驚訝不已的精彩場面。英國《每日電訊報》形容兩人的長期競爭充滿未知數，並特別提到他們的風格互相衡突：艾卡拉斯的球風「輕鬆」並且憑本能發揮，冼拿則嚴以律己。

如同西班牙總會讓人聯想到「熱情」二字，艾卡拉斯在場上的風格亦然。高速的橫向跑動是他的最大武器，每當對手打出精彩一球、落點看似難以觸及，這名小將卻經常能救球反擊，有時是誇張的大斜線，有時是恰到好處的吊球，贏下令人難以想像的一分。

這時候艾卡拉斯或露出笑容，或激動地握拳怒吼，「我嘗試讓觀眾享受觀看網球賽事，我也認為他們喜歡我的打法。」

艾卡拉斯風格熱情豪邁。（Getty Images）

跟艾卡拉斯相反，出生在意大利北部、毗鄰奧地利邊陲的冼拿，則渾身上下散發着冷面殺手的氣息。他擁有世界頂級的底線抽擊能力，在新教練指導下，其發球更亦猶如精密機械般，屢次猛攻角位。即使取得關鍵分數而握拳慶祝，或是舉起手示意觀眾歡呼時，冼拿表情仍不多。

他們的南轅北轍，從他們談論與對方交手的態度，亦可見一斑。艾卡拉斯曾表示自己享受與實力相近的對手打艱苦及高水準的比賽，「冼拿是名偉大球手，這不僅是因為他發球及移動能力出色，也因為他可以將對手推向極限，所以我很喜歡跟他交手。我們必須在比賽中施展『魔法』才能獲勝。」

相比之下，冼拿在球場上冷靜得多。（路透社）

冼拿的回答則顯得十分理性。今次印第安泉準決賽交手落敗後，他很快便指出失利原因，以分析自己表現為主，與艾卡拉斯以個人感受出發的風格截然不同：「我今天失誤在很多時候太易預測，（有些動作）我重覆了很多次，我為此有點失落。」

「我第一盤打得真的很好，對手因此看起來有點掙扎，所以我嘗試保持穩定，從而打得很容易預測。我認為今天上了很好的一堂，我們都在進步，希望我是更出色一個。」

2022年在美網8強遭艾卡拉斯3：2淘汰後，冼拿失落萬分：「當然我有過很多慘痛敗仗，這場是最大一次。」光看比數，他此戰僅負出局，但似乎這並非冼拿覺得難以接受的原因，「當我睡醒後，我會嘗試找些方法來讓自己變得正面。當然這很難，只能想着或許下次我能擊敗他。」

有媒體形容冼拿的底線抽擊比祖高域（左）更強，但風格較為單一。（Getty Images）

新「絕代雙驕」能否長期稱霸網壇？

體壇有過不少「絕代雙驕」，足球的美斯與C朗拿度、羽毛球的林丹與李宗偉等，同樣是年齡上相若、在最頂尖水平上競爭並互相推動。

若論錦標數目，目前艾卡拉斯與冼拿仍難與一眾前輩相比，但相信當祖高域決定掛拍、「三巨頭年代」正式落幕一刻，便會是這兩名歐洲小子廝殺之時。

艾卡拉斯與冼拿，會否成為網壇未來的「絕代雙驕」？（路透社）

艾卡拉斯比冼拿年輕2歲，曾為世界第1，個人榮譽也比冼拿更多，不過現年71歲的前意大利球手Paolo Bertolucci則更看好同胞：「我認為艾卡拉斯的技術很出色，尤其是身體條件，但精神上，他落後冼拿的距離能用光年計算。」

他認為該名西班牙球手不夠專注，總是希望讓觀眾投入比賽，這種心態很容易影響球手，「他比冼拿年輕2歲，如果其團隊能成功地引導艾卡拉斯，他將成為一名值得長期追捧的球員。否則艾卡拉斯的狀態就會有大起伏，升得很高，然後突然墜落。」

艾卡拉斯的身體質素毋庸置疑，但缺乏穩定性及情緒化，是其最大弱點。（Getty Images）

18座大滿貫得主、前世界網壇女球王艾華特（Chris Evert）形容，冼拿是她近10年見過最具天份的孩子之一。她回憶第一次見到這名年輕的意大利球手時，已留下深刻印象：「他就像屬於這個大舞台一樣，毫無畏懼……我喜歡他的氣場，這種氣質，我曾在年輕的費達拿和拿度身上看到過。」

艾卡拉斯因其韌勁及速度，曾多次被拿來跟偶像拿度比較，但能否觸及前輩的高度，則要視乎他可不可以保持專注及自律，早前表現低迷時，他便不只一次在球場上掟拍洩憤。

艾卡拉斯經常被媒體及球迷拿來跟拿度比較。（Getty Images）

印第安泉16強時，冼拿曾被球證警告，認為他檢查網球時間過長。換作是其他球手，很大可能會不滿，但冼拿當時只是搖搖頭，輕描淡寫地繼續比賽，tennis.com記者Steve Tignor指：「可能10年後我們才能看到他流露出一絲憤怒。」

冼拿也會有展露情緒的時候，但大部分時間都能保持冷靜。（Getty Images）

這兩名絕代雙驕之間的比拼已悄然展開，顯然艾卡拉斯目前正稍微領先，他天賦與感染力驚人，被許多球手稱讚過在技術上沒有弱點。然而對比起更冷靜成熟、穩定進步的冼拿，或許他需要改善自己的心理質素，否則可能會如Paolo Bertolucci所說般：升上高峰，然後急速墜落。

「三巨頭」乃至梅利的謝幕將至，相信會讓不少網球迷感到唏噓，或者我們能期待這兩名歐洲新星正式接過新時代的大旗，為球迷獻上一場長達十年、甚至更長的「冰與火之歌」。