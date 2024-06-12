人物誌｜意大利史上首名網球一哥　冼拿冷靜理性源自父母身教

2024年法國網球公開賽完結，西班牙新星艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）高舉「火槍手盃」，不過踏入周一（11日），站上世界之巔的，卻是其宿敵冼拿（Jannik Sinner）。

這兩名新星近年崛起，目前已佔據世界前兩名，揭示網壇已改朝換代踏入新篇章。球迷對這兩人的印象，自是一個熱情感性、一個冷靜理性；冼拿在球場內外都有着意大利人一貫的優雅，同時亦有着德國人的精密，這與他成長經歷有關，卻不代表這名年輕的男單「一哥」情感冷漠。



去年11月，艾卡拉斯便表示冼拿會在2024年成為世界第一。今屆法網，由於祖高域（Novak Djokovic）因傷在八強前退賽，22歲的冼拿確定會在6月11日登頂，成為意大利網壇史上首名男單「一哥」。

冼拿雖於法網四強出局，但周一仍登頂成為世界「一哥」。（Getty Images）

問到會否為此慶祝時，冼拿笑着否認，回答風格一如以往的理性：「現在還是球季中段，之後還有溫網這樣的重要賽事。」這名意大利形容成為世界第一是夢想成真，之後會擇日慶祝，但現在仍需面對新的挑戰，「我們現在要去狩獵，新篇章已然展開，看看我能在此停留多久。」

網球曾是第三選擇

冼拿出生地位於意大利北部的南蒂羅爾（South Tyrol），北邊便是奧地利邊境，德文是其母語。該地毗鄰著名的阿爾卑斯山脈，因此他自小接觸滑雪，13歲時，他更喜愛滑雪及足球，網球只是第三選擇。

由於家鄉鄰近雪山，冼拿小時候擅長滑雪。（網上圖片）

14歲前，冼拿每周只打兩次網球，同時又是全國滑雪冠軍，但他憶述在某一天突然放棄滑雪：「從精神上而言，我在網球場上不用害怕擊球，因為那不會讓什麼發生，可滑雪卻不同。」

除危險外，他表示滑雪只要發生一次失誤，就會被對手大大拋離，讓一切努力付諸流水，但網球卻有更多犯錯空間，讓自己能從錯誤中學習及調整，也不用考慮團隊配合：「我選擇打網球，因為這是一項健康的競爭項目，你不需與對手有身體接觸，卻依然能夠『傷害』他。」

冼拿年紀輕輕便轉換跑道，且背後有清晰思路，與現在冷靜球風一脈相乘。（Getty Images）

家人貫徹理性與專業工作態度

在那個年紀便有這樣的想法，不難想像「冷靜」這種特質如何貫徹冼拿的一生。他並非出生於精英運動員家庭，父親是餐廳老闆，母親是侍應，與運動最大關係便是父親為網球迷。因此冼拿放棄滑雪，決定離家到意大利西南部，跟著名教練Riccardo Piatti學師時，家中沒有反對，也沒有給予壓力，只是默默支持。

Riccardo Piatti（左）曾擔任祖高域及舒拉寶娃（右）教練。（Getty Images）

冼拿回憶，這個決定對父母來說亦不容易，對當時只有14歲的他亦然：「我必須快速成長，嘗試自己去煮食及洗衣服，我第一次做這些事情時感覺十分不同，但另一方面，這也是最快成長的方式。」

那麼他的冷靜從何而來？我們可以從他16歲與家中的一通電話窺見一二。冼拿表示當時他輸掉幾場比賽，於是致電家人：「我想向他們解釋發生了什麼，他們卻表示：『好的，不過我們要遲一點再談，因為現在我們要工作。』」

當時的小冼拿，只是希望有人聆聽他，卻被家人近乎冷漠的理性拒絕，只因為需要專心工作：「那時候我便明白，結果固然重要，但更重要的是要努力，在每天起床後能夠帶着微笑去工作。父母回到家中時也總是帶着微笑，他們給予我積極的心態，以及良好的工作道德。」

冼拿自小便受家庭身教，要認真對待工作。（Getty Images）

「我們喜歡他不僅因為球技」

冼拿與艾卡拉斯現為網壇新世代最著名的絕代雙驕，而且艾卡拉斯在2022年僅19歲便已登上世界第一，相比之下，大1歲的冼拿顯得有點「晚熟」。

他絕非如宿敵般是天之驕子，早期也經歷過不少敗仗。2019年，冼拿仍非出名球手，當時布達佩斯有一場ATP 250級別比賽，賽事總監Attila Richter突然收到意大利網球總會及冼拿團隊的電話，表示希望能獲外卡參賽資格。

冼拿（右）與艾卡拉斯（左）目前分別佔據世界前二。（路透社）

當時他沒多想便應允，事後也記得該名17歲意大利球手「十分友善、有禮貌，而且很冷靜，表現亦令人驚喜」，但冼拿最終未能進入正賽，Attila Richter甚至不記得他擊敗過什麼對手。

這名賽事總監憶述，當時他須趕往市區開會，卻在離開球場約一小時後，收到球員服務台電話，詢問他什麼時候會回來，細問之下得知冼拿正在等他：「『他怎麼了？有什麼問題嗎？』『不，沒有，他只想跟你說幾句。』我當時回答，我可以在電話裏跟他聊，若真的想當面說的話，我應會在一個小時後回去。」

Attila Richter也很好奇，究竟是什麼事情，重要得一定要當面說呢？一小時後他回到球場，看到冼拿坐在球員休息室，並已有條不紊地將行裝整理好：「我問他是不是遇到什麼問題，他站起來說沒有，表示只是想感謝我給予他外卡。」

冼拿懂得感恩的態度，令他人印象深刻。（Getty Images）

他補充冼拿當時等待了自己一個半小時，且數年後在法網場地再度遇見時，對方也仍然記得自己：「他說他很重視飲水思源。這名球員從一開始到現在都非常非常友善，他的成長環境到底有多好？」

冼拿友善且謙虛有禮的待人處事，為他贏來不少支持者，著名的「Carota Boys」便在網球界甚有名氣。六名來自意大利的男人，會扮成紅蘿蔔在觀眾席為冼拿打氣，他們解釋服裝是在網上購買，原因只是因為冼拿喜歡吃紅蘿蔔。

「Carota Boys」在網球界名氣不小，常有球迷與他們合照。（Instagram）

「我們喜歡他，但不僅是因為他的球技，還有他的為人。他非常謙虛，還是一名鬥士，我們喜歡他的態度。」Carota Boys現已成為網壇一道獨特風景，他們更曾在接受Tennis TV幫助下，與冼拿會面及打網球，留下美好回憶。

冼拿十分喜歡吃紅蘿蔔，甚至會放入行裝，在比賽休息期間吃。（Youtube截圖）

理性與自律的另一面

冼拿從2018年才成為職業網球手，他今季戰績是驚人的33勝3負，猶如機器般精密而有力的發球及底線抽擊，在過去一年讓不少對手與球迷嘆服。

即使在剛過去的法網四強，與艾卡拉斯激戰五盤後落敗，他仍有不少貼界的精彩擊球，令對手望球興嘆，全場非受壓失誤也少14次，冼拿這場比賽的表現或受傷勢影響，但冷靜而精準的風格依然。

發球現時亦是冼拿長處之一。（Getty Images）

此前有傳言稱，冼拿為控制飲食於2023年戴維斯盃四強，接連在單打及雙打擊敗祖高域，助意大利贏得戴維斯盃冠軍後，也只吃了蘋果來慶祝。不過他早前被《金融時報》（Financial Times）問到此事時，笑着否認此事。

「我吃了一個漢堡包，每當度過一個美好星期時，我們都會吃漢堡包。澳洲、美國辛辛那堤的都很好吃。」《金融時報》記者指出，冼拿未曾在辛辛那堤公開賽贏過冠軍，該名意大利球手隨即露出微笑，給予一個與大眾想像中略為不同的答案。「是的，不過那天是我的生日。」

冼拿在2023年助意大利奪戴維斯盃冠軍。（Getty Images）

球迷或許更熟悉冼拿嚴以律己的一面，而成為世界第一，無可避免將伴隨巨大壓力，但他不以為然，甚至樂在其中：「你要將其化為正面動力，與它建立友誼，若你討厭這種壓力，那這項運動便不適合你，不是嗎？我喜歡在壓力風暴中起舞。」

冼拿表示不懼怕世界第一頭銜帶來的壓力。（路透社）

此前冼拿與艾卡拉斯的比較，其中被比下去一點，是後者曾為世界第一，如今這一差距已被填補。冼拿在2021年一次失利後，稱仍有很多地方需要改進，並以廚房作為比喻：「就像我想成為一名大廚，現在的我便是在為紅蘿蔔及馬鈴薯削皮。」

3年過去，現在的冼拿已成為世界頂級的米芝蓮主廚，在網球場上為大家帶來此前從未見過的意大利料理盛宴。