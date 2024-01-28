澳網｜冼拿挫麥維迪夫首奪大滿貫　意大利新星沉睡兩盤突驚醒反勝

意大利22歲新星冼拿（Jannik Sinner）在四強擊敗「澳網之王」祖高域（Novak Djokovic），終止對方在墨爾本6年多的不敗紀錄，首度置身大滿貫決賽，對上27歲的俄羅斯球手丹尼爾麥維迪夫，頭段卻無法複製上佳表現。

當他落後3：6、1：5之際，才突然甦醒過來。

先失頭兩盤，陷入絕境，他依然能沉着應戰連追三盤反勝，首奪大滿貫，潛力驚人。



冼拿首晉大滿貫決賽，頭段面對麥維迪夫一度一籌莫展。（Getty Images）

麥維迪夫甫開賽已採取主動，以6：3、5：1遙遙領先，冼拿初段完全發揮不到發球威力，失誤頻頻。

次盤落後至1：5的絕境之中，這位意大利新星終能放開懷抱，放手一搏之下，首次打破麥維迪夫發球局，即使仍以3：6再失一盤，戰情已不再一樣。

麥維迪夫今仗初段打得主動，先取頭兩盤。（Getty Images）

關鍵的第三盤，冼拿縱愈戰愈勇，麥維迪夫憑出色發球一路堅守發球局，但戰至冼拿領先5：4之際，麥維迪夫終於失守，以4：6被冼拿追回一盤。

戰至第四盤，麥維迪夫體能明顯下滑，無壓力失誤漸多，尤其是反手，畢竟他在四強與薩維列夫鬥足五盤才險勝。冼拿信心十足，順利保住發球局，看似下風的麥維迪夫，繼續借精準發球力保不失。戰至3：3之際，冼拿忽然陷入0：30小危機，麥維迪夫步步進迫，冼拿一再以ace球化解保住發球局。

比賽進入第三小時，雙方也在捱，是體能也是鬥志的考驗，誰會先失守？跟第三盤一樣，冼拿領先5：4，麥維迪夫的發球局，冼拿持續針對對手的反手位進攻，再次得手，以一盤6：4，大分追成2：2平手，比賽要以決勝第五盤分高下。

冼拿絕境中大翻身，後上擊敗麥維迪夫首奪澳網。（Getty Images）

冼拿體能未有明顯下滑跡象，麥維迪夫盡量在發球局速戰速決，拉成均勢。另一轉捩點在第六局出現，冼拿領先3：2之時，麥維迪夫再次被打破發球局，意大利新星取得4：2優勢。他終以6：3再勝一盤，以3：6、3：6、6：4、6：4、6：3、盤數3：2反勝麥維迪夫，首次入決賽便贏得澳網，也是個人首奪大滿貫。他亦成為意大利史上首位澳網冠軍。

麥維迪夫今屆已是第三度晉身澳網決賽，他在2021年不敵祖高域，2022年不敵拿度，今次面對初哥冼拿，以為終可一嚐澳網冠軍滋味。無奈領前兩盤，仍被冼拿反勝。

新世代球王接棒，西班牙的艾卡拿斯率先彈出，如今冼拿成為第二位「千禧後」大滿貫冠軍，隨着費達拿、拿度、祖高域陸續退下來，二人未來的爭鬥值得期待。