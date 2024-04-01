邁亞密網賽｜冼拿奪冠升世界第二創意大利歷史　對手讚：現時最佳

邁亞密公開賽決賽，意大利新星冼拿以直落兩盤擊敗「小費達拿」迪米杜夫奪冠，超越主要對手艾卡拉斯升上世界第2，創下意大利球手在網壇的最佳紀錄。

不過冼拿未有因此得意忘形，仍十分冷靜地表示第2名只是一個數字，「對手將會找到方法擊敗我，我要為此做好準備」。



22歲的冼拿（Jannik Sinner）近期急速冒起，今年初的澳網奪冠後，與西班牙新星艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）成為最受矚目的頂級新星。

冼拿近年急速冒起，2024年初更奪個人首個大滿貫冠軍。（路透社）

今仗面對迪米杜夫（Grigor Dimitrov），冼拿未受太大考驗，直落兩盤以6：3及6：1取勝，贏得個人第2項1000級別ATP賽事錦標，創意大利球員紀錄，世界排名第2同樣也是該國史上最佳成績。

他賽後表示為此感到自豪，不過又立即轉換成「理性模式」：「世界第2只是一個數字，對我來說，最重要的是嘗試執行比賽計劃，而且最後我做到了。」

近26場比賽中贏下25場，唯一一場是在較早前的印第安泉大師賽中，不敵艾卡拉斯。被問到成功秘訣時，冼拿的回答是活在當下：「我只是嘗試去進步，以及享受當下，現在便是一個特別時刻，你永遠不知道會不會是最後一次。」

升上世界第2創造歷史，冼拿的回答仍一如以往地理性。（路透社）

迪米杜夫在首盤曾一度打成2：2，但冼拿整場比賽多次打出精彩反擊，讓前者欲救無從。這名保加利亞球手感嘆，冼拿能長期保持極佳水準的底線抽擊，「毫無疑問這一周屬於冼拿，他現時是世界最佳球員。」

雖八強擊敗艾卡拉斯，但決賽不敵冼拿、未能將未來的「絕代雙驕」斬於馬下，32歲的迪米杜夫仍相當豁達：「雖然我沒有贏，但我仍覺得自己是其中一位最好的球手。」他在四強取勝後，結束260周的等待，重回世界前十，寫下勵志一章。

網壇前一姐、有「女金剛」之稱的娜華蒂露娃（Martina Navratilova），亦大讚冼拿近期表現：「我已想不出更好的形容詞，他現時是不可戰勝的，我認為唯一能擊敗他的人是祖高域。冼拿今場還未出盡全力，便已輕鬆贏得比賽。」

雖然奪冠並創造歷史，冼拿卻未因此有一絲鬆懈：「享受一天，然後新的篇章來臨，泥地（球季）即將到來，那完全不一樣，要看看我屆時表現如何。不過當然，至目前為止，我這個硬地球季表現非常好。我知道我要更勤奮練習，因為對手將會找到方法擊敗我，我要為此做好準備。」