滑板傳奇面前錄創舉　日本9歲神童完成「三連900度」成史上第一人

日本著名滑板新星河上恵蒔，日前在滑板界傳奇人物Tony Hawk面前創下壯舉。這名年僅9歲的小男孩，本已是史上最年輕的「900度」動作完成者，今次賽事他更連續完成3次，為滑板史上第一人，讓網民驚呼「這可能是我見過最瘋狂的事情」。



只有9歲的日本小男孩河上恵蒔，創下滑板界歷史。（X截圖）

上周的猶他大學，一名來自神戶的9歲小男孩，再度將自己名字寫入滑板界史冊。事實上，早於2022年8月，河上恵蒔便已完成「900度」動作，即在空中旋轉兩圈半，這被認為是最高難度的滑板動作之一，當時她只有7歲。

今次這個名為「Tony Hawk's Vert Alert」的比賽，由滑板界傳奇Tony Hawk本人擔任評審。他在1999年成為史上首名完成「900度」動作之人，然而當日他亦失敗10次，最終才能創下歷史，現時Tony被廣泛認為是滑板史上最成功的運動員之一。

Tony Hawk被廣泛認為是滑板史上最成功的運動員之一。（資料圖片／Getty Images）

河上恵蒔此次比賽，一口氣連續在U型場地上做出3次空中旋轉兩圈半，一舉創下歷史，讓評審席上的Tony Hawk及其他人都驚訝不已，這名已56歲的傳奇選手不禁大呼：「他做到了！他做到了！」

要知道完成一次這個動作已是相當困難，網民亦難掩驚訝，紛紛留言：「我以為做一次已經夠了」、「成長就是看着一名小學生以三倍完成你的成就」、「這可能是我見過最瘋狂的事情」、「我的眼睛看得不夠快，他剛剛是完成了『900度』嗎？」「是的，連續三次」。

重溫Tony Hawk在1999年首次完成「900度」：

由於之後發揮失誤，河上恵蒔最終未能獲得前三，但足以震驚滑板界。賽後他表示：「絕對要在Tony Hawk及觀眾連續做出『900度』，能做到實在太好了。」

此外，雖然他只獲第6名，但亦獲得著名大賽「X Game」的入場券，「這是我個人認為最厲害的大賽，希望能在比賽中完美地展示我的技巧」。

今年三月，河上恵蒔獲神戶市政府頒發兒童學生獎。（Instagram）

河上表示參與這項運動的契機，是在家附近看到滑板後產生興趣，現時每周會練習4次，每次約3至4小時。今年4月，他更加入GoPro成為職業滑板運動員。

其Instagram帳號目前由父母管理，在「Tony Hawk's Vert Alert」創下壯舉後，其父母即感謝外界支持：「他自4歲起便希望前往美國，與在Instagram及Youtube上觀看的、崇拜的滑板選手一同玩滑板，今次他夢想成真了。」

他們又感謝Tony Hawk及其團隊邀請兒子：「他此前只完成過一次連續900度，今次是他首次挑戰『3連』。很感動大家在這個最佳舞台上有出色表現，恵蒔對第6名成績也感到很開心。」