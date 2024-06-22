晉峰成今季第二支退出港超聯球隊　曾邀樂天女孩表演：望球迷原諒

港超聯球隊晉峰將退出下季港超聯、申請來季自降到甲組比賽，結束其4年頂級聯賽旅程，亦是繼香港U23後，今季第二支宣布不參與下屆港超的球隊。



晉峰在2020/21年度首度升上港超，當時憑悅目的地面進攻足球、不甘於死守而獲得認同，粉紅色的球衣更成為他們的標誌。球隊一直以年青球員為骨幹，包括從東方借用小將茹子楠，這位現已在中超打滾的右閘正是在晉峰取得個人在職業生涯的首個入球。

茹子楠曾外借晉峰半季。（HKFA／資料圖片）

助陳肇鈞落班 邀樂天女孩來港

在2022/23年度球季，晉峰亦簽入了當時半季無班落的港足中場陳肇鈞，後者之後轉戰大埔，今季更贏得香港足球先生榮譽。而在該季聯賽煞科戰，晉峰邀請台灣著名啦啦隊樂天女孩來港表演，成為球圈熱話，青衣運動場更全場滿座。

晉峰上季尾曾邀請樂天女孩來港，在天雨下濕身表演。（資料圖片）

季前大變動 今季聯賽包尾

直至今季，晉峰季前經歷變動，前守門員教練何國泉與多位主力華人球員離隊，轉會至升班馬均業北區；加上球會季中與新教練分道揚鑣，最終在11支球隊中包尾，成績甚至比「全華班」的香港U23更差。

晉峰今季排港超包尾。（資宗圖片／袁志浩攝）

何信賢：望球迷原諒

港超時期一直擔任晉峰總教練的何信賢在個人社交網站上表示，晉峰決定「暫時離開職業足球這個舞台」，他希望球迷、球員和職員會明白球會決定。「我希望好快會在職業舞台再次有晉峰這個名字，繼續栽培我們的年青球員。」

晉峰總教練何信賢（右）。（資料圖片／袁志浩攝）

他對兩位班主（會長黃俊雄及主席鄧偉豪）感到抱歉，因未能以成績報答兩人，「令很多支持我們的球迷失望，並沒有為他們帶來好的成績，希望你們可以原諒我！」最後，他認為所有香港足球從業員都需要支持，「希望將來有更多老板或企業能夠支持香港足球」。