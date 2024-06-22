歐國盃｜簡迪連續兩場膺最佳　以全能表現證明去沙特絕非「養老」

法國與荷蘭互交白卷，麥巴比未有上陣、基沙文屢次門前失機，加上沙維西蒙斯的入球被VAR推翻引來爭議，讓簡迪在這場比賽的精彩表現未被關注。

這名中場今仗續助攻助守，繼上仗對奧地利後，再一次獲選比賽最佳球員——他證明了自己去沙特聯賽，並非「養老」。



簡迪今場除在防守貢獻良多之外，進攻亦有表現。（Getty Images）

上季沙特聯賽冒起，以金錢攻勢席捲歐洲，不少頂級球星都選擇到該處「掘金」，尼高路簡迪（N'Golo Kante）亦是其中之一。

這名法國球員一直被譽為世界最佳中場之一，有「地球7成被海洋覆蓋，其餘3成則由簡迪覆蓋」的美譽。上季他決定離開車路士，轉投沙特球會伊蒂哈德（Al Ittihad）時，不少球迷都大呼可惜。

簡迪數年前以精彩表現，助車路士奪歐聯冠軍。（Getty Images）

雖然亦有球星在當打之年到沙特效力，不過該聯賽仍給人「養老」之感。離開歐洲五大聯賽後，簡迪逐漸淡出球迷視線，雖然偶爾因出色表現引來報道，不過伊蒂哈德上季聯賽只排第5，亞冠八強止步，戰績難言出色，因此簡迪入選今屆法國大名單時，也令不少人驚呼：「嘩簡迪都有份啊？」

然而首輪面對奧地利，已33歲的簡迪多次助攻助守，更有快速回防的精彩鏡頭，賽後被評為最佳球員。今仗面對強敵荷蘭，他亦錄得全能數據：3次關鍵傳球、1次創造黃金機會、1次封堵射門、2次搶截（Tackles），再次當選MOTM，是今屆歐國盃唯一兩度獲選的球員。

簡迪繼上場後再度獲選最佳球員。（Getty Images）

上屆歐國盃，簡迪出戰4場，場均0.3次關鍵傳球、3.5次攔截（Interceptions）、2.5次搶截，其實除攔截外（今屆目前場均1次），其餘數據都未有下跌，今屆場均2.5次關鍵傳球更是上升不少。

法國主帥迪甘斯賽後大讚這名中場：「簡迪不只是跑動那麼簡單，他還能帶波向前，為其他中場球員補位，這很重要，令我們的進攻更多樣化，因而難以預測。」

英格蘭名宿舒利亞亦對簡迪今場表現讚不絕口：「他能覆蓋整個球場這項能力依然沒有改變，他真的無處不在。其接球傳球、活力及持球表現亦不可思議。」

舒利亞感嘆簡迪「無處不在」。（路透社）

再次獲選最佳球員，簡迪本人則依然低調，沒有太多回應，只表示能夠為大家帶來良好印象是一件好事，特別是能再次回到國家隊。

法國目前出線形勢樂觀，下場面對已出局的波蘭只要打和，最低限度亦可以最佳第三名身份晉級至淘汰賽。