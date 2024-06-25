中國跳水隊巴黎奧運10人陣容介紹分析　「夢之隊」直播賽程時間表

中國跳水「夢之隊」派了10名運動員參加巴黎奧運，上屆金牌得主全紅嬋會出戰女子10米台爭取衛冕，並夥拍隊友陳芋汐參加雙人10米台。男子方面，中國跳水老將曹緣第四次征戰奧運，目標衛冕10米台冠軍。

中國是跳水運動的強國，每屆奧運都贏得多面金牌，但從未試過壟斷所有金牌，故此橫掃巴黎奧運跳水8金相信也是今屆「夢之隊」的目標。巴黎奧運的跳水賽事決賽由7月27日開始上演，至8月10日。



全紅嬋將會出戰兩個10米台項目。（Getty Images）

中國跳水「夢之隊」大軍名單

男子個人3米板：王宗源、謝思埸

男子雙人3米板：王宗源/龍道一

男子個人10米台：楊昊、曹緣

男子雙人10米台：楊昊/練俊傑



女子個人3米板：陳藝文、昌雅妮

女子雙人3米板：陳藝文/昌雅妮

女子個人10米台：全紅嬋、陳芋汐

女子雙人10米台：全紅嬋/陳芋汐



巴黎奧運中國跳水隊陣容簡評

男子個人3米板：王宗源、謝思埸

28歲謝思埸是上屆東京奧運的兩金得主，他在巴黎奧運周期飽受傷病折磨，去年下半年復出以來成績突出，再獲奧運資格。22歲的王宗源是上屆銀牌得主，為今個奧運周期的中國隊領軍人物，連續3屆世錦賽包攬個人及雙人3米板金牌。

王宗源會繼續出戰3米板。（Getty Images）

男子雙人3米板：王宗源/龍道一

上屆中國隊由王宗源拍謝思埸奪金，今屆王宗源改拍龍道一爭金。王、龍合作以來表現穩定，在福岡及多哈連贏兩屆世錦賽雙人3米板冠軍。

曹緣第四次征奧。（Getty Images）

男子個人10米台：楊昊、曹緣

由倫敦、里約、東京到巴黎，29歲老將曹緣第四次參加奧運，他是上屆10米高台冠軍。在2023年世錦賽，中國跳水隊失落了男子10米台金牌，到今年世錦賽，楊昊揚威，重奪這面金牌，而曹緣就得銀牌。

楊昊還會跟練俊傑出戰雙人賽。（Getty Images）

男子雙人10米台：楊昊/練俊傑

在東京奧運，中國跳水隊得7金，唯一失落的是男子雙人10米台，曹緣/陳艾森的組合不敵英國的戴利（Tom Daley）與李爾（Matty Lee）。中國隊今屆派楊昊/練俊傑出戰這個項目，兩人合作無間，在今個奧運周期已經連贏3屆世錦賽男子雙人10米台冠軍。

昌雅妮將參加3米板。（Getty Images）

女子個人3米板：陳藝文、昌雅妮

中國隊女子3米板換人，上屆由老將施廷懋及王涵出戰，今屆改由陳藝文及昌雅妮披掛上陣。在今個巴黎奧運周期，陳藝文及昌雅妮擔起大旗，25歲的陳藝文在2022及2023年連贏兩屆世錦賽金牌，上屆則得銀牌，而金牌得主就是22歲的昌雅妮。

陳藝文/昌雅妮還會參加雙人賽。（Getty Images）

女子雙人3米板：陳藝文/昌雅妮

陳藝文及昌雅妮還會在雙人3米板合作，爭逐金牌。陳藝文/昌雅妮已經連贏3屆世錦賽雙人3米板金牌。

女子個人10米台：全紅嬋、陳芋汐

女子10米台是中國隊其中一個最大優勢的項目，全紅嬋及陳芋汐實力超班，可謂金牌雙保險。全紅嬋上屆首戰奧運一鳴驚人奪金，又贏得杭州亞運金牌。唯一能夠在全紅嬋手上搶走金牌的只有陳芋汐，在2022及2023年的世錦賽，陳芋汐連續兩屆摘金，全紅嬋就得銀牌。到今年世錦賽，輪到全紅嬋贏冠軍，陳芋汐屈居次席。

全紅嬋/陳芋汐兩強聯手，將會爭逐雙人10米台金牌。（Getty Images）

女子雙人10米台：全紅嬋/陳芋汐

在雙人10米台，全紅嬋及陳芋汐兩強聯手，技術精湛，默契十足，觀眾肯定大飽眼福。上屆奧運，陳芋汐拍張家齊奪金，今屆陳芋汐改為拍全紅嬋。在今個奧運周期的3次世錦賽，全紅嬋/陳芋汐連贏3屆雙人10米台冠軍。

巴黎奧運2024香港隊名單 免費直播時間表+港隊賽程+獎金一覽

巴黎奧運港隊重點賽程 江旻憓7.27登場 張家朗何詩蓓7.29爭獎牌

巴黎奧運跳水決賽賽程（以下為香港時間）

27/07（星期六） 17：00 女子雙人3米板決賽

29/07（星期一） 17：00 男子雙人10米台決賽

31/07（星期三） 17：00 女子雙人10米台決賽

02/08（星期五） 17：00 男子雙人3米板決賽

06/08（星期二） 21：00 女子個人10米台決賽

08/08（星期四） 21：00 男子個人3米板決賽

09/08（星期五） 21：00 女子個人3米板決賽

10/10（星期六） 21：00 男子個人10米台決賽

巴黎奧運官網跳水賽程：https://olympics.com/en/paris-2024/schedule/diving

巴黎奧運跳水直播安排

香港4間電視台TVB、ViuTV、HOY TV、香港電台將免費直播巴黎奧運，相信會有電視台直播各場跳水決賽。

跳水項目簡介

跳水在1904年聖路易斯奧運上首次亮相奧運舞台，此後從未缺席過任何一屆奧運。自2000年悉尼奧運增加雙人項目以來，至今每屆奧運跳水賽場都設置8個獎牌項目，今屆巴黎奧運也不例外。

擁有「夢之隊」綽號的中國跳水隊自1984年洛杉磯奧運以來逐漸成為這項運動的霸主。至今中國跳水隊已經在10屆奧運上贏得了64枚金牌中的47枚。不過，中國隊未曾在單屆奧運包攬所有跳水項目的金牌。2020年東京奧運上，中國隊錯失男子雙人10米台金牌。