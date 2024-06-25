巴黎奧運．柔道︱王嘉莉初戰奧運獲弟弟陪練　背隊友跑特訓體能

巴黎奧運柔道項目積分期於周日（23日）完結，國際柔道聯盟官網數個月來一直顯示，港隊成員王嘉莉在女子48公斤以下級別將取得亞洲洲際席位，惟官網至今仍未更新最後一期的奧運排名。

不過，中國香港柔道總會昨晚已收到官方確認信，今公布王嘉莉以亞洲女子排名第7身份晉身奧運。



中國香港柔道總會收到官方確認，王嘉莉以亞洲女子排名第7身份晉身奧運。（黃寶瑩攝）

特訓體能 改單一招式弱點

這位26歲女將將首度踏上五環舞台，她表示現時心情興奮，但不太激動；屆時預計要從32強分組淘汰賽打起的她，希望以打入前七名為目標，現階段考慮到力量上已足夠，會集中訓練體能，應付法定時間為4分鐘的比賽。

「主要是多跑步或衝刺，甚至跑樓梯、背隊友跑，訓練大腿的爆炸力，因為我們動作及技術很着重這方面。」

王嘉莉將首度參與奧運。（黃寶瑩攝）

柔道總會主席黃寶基透露，王嘉莉其中一項「弱點」，是打法甚少改變，讓對手對她的招式有一定了解，「如果有些新鮮、創新的打法，外界適應不到的技巧，對她會更有利。」

王嘉莉承認，自己打法單一，主招是「內股」——雙手釣起對方，同時轉身用腳掃往對方大腿內側，使其失足往前摔倒。「之前會比較固執地出招，不會去轉其他招式，但近一兩年轉左手（她平時主要靠右手進攻）的招式。」

看更多：柔道技術——內股

王嘉莉與弟弟王嘉祺一起示範。（黃寶瑩攝）

弟弟任陪練員隨隊 「更有安全感」

柔道港隊上月委任2017年世錦賽銅牌得主、蒙古的Odbayar Ganbaatar為港隊教練，黃寶基認為，訓練上的確加入了新元素，但認為短時間內很難完全改變運動員的習慣。

而這位蒙古教練在奧運期間不會隨王嘉莉前往巴黎，將留港照顧其他港隊成員，黃寶基稱：「我們還有很多比賽任務，不是只有一位運動員，奧運只是其中一個比賽，現實一點，我們要想怎樣的編排才是對香港隊最有利。」

王嘉莉自小便與港隊教練張文翔一起訓練。（黃寶瑩攝）

跟隨王嘉莉到巴黎的將會是其過往私人教練張文翔，雙方一起訓練已10多年；而同是港隊成員的王嘉莉弟弟王嘉祺，則會以陪練員身份隨隊。

王嘉莉稱，自己比賽時容易緊張、不集中，把訓練內容忘掉，有兩人在身邊提場，有助發揮。「過去跟弟弟一起出外比賽，即使再累都捱得過，有家人在身邊很有安全感，他又可與我聊天、鼓勵我，增加我的信心。」

王嘉莉（右）獲弟弟陪同前往巴黎備戰。（黃寶瑩攝）

給下一代信心 奧運非遙不可及

香港過去只有兩名柔道選手參與過奧運，分別是1996年阿特蘭大奧運的女將巫靜惠，以及2012年倫敦奧運的男將張志業。黃寶基指，相隔12年後再有運動員征奧，可以對柔道項目帶來「刺激性」，讓外界認為柔道運動員也具備能力。

可是他強調，明白港將跟世界頂級運動員仍有實力差距，不會給予對方太多壓力。王嘉莉就稱：「希望是給下一代信心，令他們覺得奧運非遙不可及的舞臺，只要前面的人做到，後面的人就會有信心去追過她。」

王嘉莉。（黃寶瑩攝）

王嘉莉這段期間會留港訓練，直至7月23日啟程前往巴黎，柔道女子48公斤以下級別比賽將於26日抽籤、27日早上展開比賽，王嘉莉稱為集中精神備戰，不會出席26日晚舉行的開幕禮。「反而期待去看其他級別的比賽，對我日後的訓練有參考價值。」

港協暨奧委會義務副秘書長的黃寶基。（黃寶瑩攝）

選手村無冷氣 黃寶基：運動員休息最重要

對於巴黎奧運因希望減少碳排放，選手村不設冷氣、改用水冷系統，身兼港協暨奧委會義務副秘書長的黃寶基這樣回應：「巴黎奧運覺得他們平衡了環保和運動員的休息，我們作為運動員也好，作為奧委會也好，認同我們需要為環境做一些犧牲。我們也知道他們會盡力照顧運動員的休息，不太介意有沒有冷氣，最主要是運動員能夠有好表現。」

巴黎奧運2024香港隊名單 免費直播時間表+港隊賽程+獎金一覽

巴黎奧運港隊重點賽程 江旻憓7.27登場 張家朗何詩蓓7.29爭獎牌