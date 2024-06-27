歐國盃｜贈首名葡萄牙兩蛋　格魯吉亞排第三晉級　土耳其淘汰捷克

歐國盃周三（26日）舉行F組第三輪賽事，已提前出線的葡萄牙以０：2敗於格魯吉亞，但仍以6分居小組首名。同組土耳其2：1擊敗捷克 ，以6分居次席晉級16強。格魯吉亞賽後以4分，成為4隊最佳第三名之一，2分的捷克則確定淘汰。



葡萄牙對格魯吉亞的賽事，開賽僅2分鐘，基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）在米卡達捷（Georges Mikautadze）助攻下，先為格魯吉亞打開紀錄。C朗（Cristiano Ronaldo）曾射門但被對手門將馬馬達舒維尼（Giorgi Mamardashvili）擋出。

下半場57分鐘，米卡達捷操刀12碼入球，助首次亮相大型賽事的格魯吉亞以２：０勝出，以最佳第三名晉級16強，將迎戰西班牙。 葡萄牙隊將迎戰斯洛文尼亞。

土耳其對捷克的賽事，在上半場11分鐘，安東連巴拿克（Antonin Barak）先頜得一張黃牌，9分鐘後再領一張被罰離場，捷克踢少一人。

首個入球出現在下半場50分鐘，由查漢奴古（Hakan Calhanoglu）為土耳其建功。但66分鐘被蘇錫克（Tomas Soucek）扳平。至補時4分鐘，辛克杜辛（Cenk Tosun） 接應奧簡高古（Orkun Kokcu）傳球破網，以２：１絕殺對手。土耳其以次名出線，將在16強對陣奧地利。