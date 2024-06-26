歐國盃最佳小組第三名晉級形勢餘下三大可能　英格蘭對手此中尋

歐國盃2024最佳小組第三名晉級形勢，6組第三名爭取最後4個淘汰賽席位。A組至D組全部分組賽完結，今晚將上演E組及F組最後一輪分組賽。

目前，D組第三名荷蘭及C組第三名斯洛文尼亞已肯定晉級，B組的克羅地亞已經出局，餘下兩個席位為A組的匈牙利、E組及F組第三名爭奪。

C組首名英格蘭將會在十六強遇上荷蘭或者E組的第三名。若果E組及F組第三名一同晉級，英格蘭就會對E組第三名，否則英格蘭就會對荷蘭。



目前歐國盃最佳小組第三名晉級形勢：

D組的荷蘭3戰得4分，在已經完成分組賽的4支第三名中成績最好，肯定晉級。

C組的斯洛文尼亞3戰全和得3分，得失球為0，在已經完成分組賽的4支第三名中成績第二好，肯定晉級。

A組的匈牙利有3分，得失球為-3，在已經完成分組賽的4支第三名中成績第三好，仍有機會晉級。克羅地亞肯定在他們之下，只要E組及F組其中一組的第三名成績比匈牙利差，匈牙利便可晉級。

B組的克羅地亞已經完成所有比賽得2分，最好也只能在最佳三名榜排尾二，肯定出局。

E組及F組的第三名球隊有待最後一輪分組賽決定，暫時E組第三名是3分的斯洛伐克，而F組第三名為1分的捷克。

荷蘭在最後一輪不敵奧地利，跌落小組第三名，他們會對英格蘭或E組首名。（Getty Images）

最佳小組第三名晉級三大可能情況

當A組至D組的分組賽全部完成後，最佳小組第三名晉級形勢只餘下3個可能性。

可能性1：荷蘭、斯洛文尼亞、匈牙利、E組第三名

在可能1，荷蘭會在16強面對C組首名英格蘭，斯洛文尼亞就會對E組首名球隊，匈牙利就會對F組首名葡萄牙，而E組第三名就會對B組首名西班牙。

可能性2：荷蘭、斯洛文尼亞、匈牙利、F組第三名

在可能性2，荷蘭會在16強面對C組首名英格蘭，斯洛文尼亞就會對E組首名球隊，匈牙利就會對F組首名葡萄牙，而F組第三名就會對B組首名西班牙。

可能性3：荷蘭、斯洛文尼亞、E組第三名、F組第三名

在可能性3，荷蘭會在16強面對E組首名，斯洛文尼亞就會對F組首名葡萄牙，E組第三名就會對C組首名英格蘭，而F組第三名就會對B組首名西班牙。

歐國盃十六強晉級形勢截至香港時間6月26日早上。經過A組至D組所有分組賽後，最佳第三名的十六強席位只餘3個可能性。（01美術製圖）

16強對陣與最佳小組第三名分配

16強上半區

西班牙 vs E組/F組第三名

若F組第三名可以成為其中一支最佳第三名，就肯定要對西班牙；若F組第三名未能晉級，西班牙將會對E組第三名。

德國 vs 丹麥

葡萄牙 vs 匈牙利/斯洛文尼亞

葡萄牙會對A組第三名匈牙利，還是C組第三名斯洛文尼亞，取決於E組及F組第三名的成績。若果E組及F組只有其中一組的第三名晉級，葡萄牙就會對匈牙利。若果E組及F組第三名攜手晉級，葡萄牙就會對斯洛文尼亞。

法國 vs E組次名

16強下半區

E組首名 vs 斯洛文尼亞/荷蘭

E組首名會對C組第三名斯洛文尼亞，還是對D組第三名荷蘭，取決於E組及F組第三名的成績。若果E組及F組只有其中一組的第三名晉級，E組首名就會對斯洛文尼亞。若果E組及F組第三名攜手晉級，E組首名就會對荷蘭。

奧地利 vs F組次名

英格蘭 vs 荷蘭/E組第三名

英格蘭會對D組第三名荷蘭，還是E組第三名，取決於E組及F組第三名的成績。若果E組及F組只有其中一組的第三名晉級，英格蘭就要對荷蘭。若果E組及F組第三名攜手晉級，英格蘭就對E組第三名。

瑞士 vs 意大利