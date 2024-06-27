歐國盃現場隨筆．英格蘭Vs斯洛文尼亞｜我在科隆想「問候」修夫基

撰文：胡蘇
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英格蘭對斯洛文尼亞完場後，我看到網絡瘋傳一個英格蘭球迷睡着的圖片，老實說，我都差點悶到瞓着，所以下半場我特意到了英格蘭球迷那邊感受一下氣氛，寧願看球迷，好過看球賽。

英格蘭對斯洛文尼亞一仗，網上瘋傳一個英格蘭球迷睡着的圖片。（Ｘ）
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修夫基手執好牌　英格蘭卻悶出鳥來

假如修夫基不是手執這樣的一手好牌，大抵球迷們不會這麼大期望，擁有歐洲聯賽金靴射手、西甲最佳球員、英超最佳球員、「Palmer FC」的靈魂人物，然後踢出來的足球，卻悶出鳥來。

其實英格蘭的問題顯然易見，我最看不順眼的是串演左閘的捷比亞（Kieran Trippier）（當然不是針對他本人），右腳踢左邊不是問題，但完全不會落底，不做叠瓦式走位，因此無論左路是菲爾科頓或比寧咸，捷比亞的走位根本無法幫助隊友拉鬆對方的防線；整場賽事，我見得最多的，就是捷比亞回傳給中堅馬克古希（Marc Guehi），然後做一個雙手向壓下的動作，示意隊友慢一點、放鬆一點。

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整場賽事我見得最多的就是捷比亞回傳給中堅馬克古希，然後做一個雙手向壓下的動作，示意隊友慢一點、放鬆一點。（Getty Images）

以安全為大前提的走位傳送

很多人開始懷念起因傷缺陣的勞基梳爾，英格蘭陣中唯一正宗左腳左閘，但其實捷比亞的問題只是整個英軍問題的縮影，修夫基的球隊最大毛病是走位，諷刺的是，今場對斯洛文尼亞時其實在戰術上有改善，起碼比寧咸與科頓會輪流拉到左路，哈利卡尼有時也後撤串聯攻勢，但這還不夠，因為所有的傳接走位都是機械式的，傳球以安全系數為優先，對手基本上都能預判，自然不會被拉散陣型。

基於這個大前提，今仗就算用干拿加歷查（Conor Gallagher）代替了阿歷山大阿諾特踢正選中場，後備又換入了高比馬恩奴（Kobbie Mainoo），都沒有什麼顯著變化，其實就算用上修夫基之前竟然賴無可賴而提到的加雲菲臘斯（Kalvin Phillips），亦肯定不會改善。高爾彭馬後備入替有一兩腳神來之筆的妙傳，但這樣的傳送恐怕超出了修夫基的安全系數指引，相信這名車路士球星下場又要坐冷板。

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我今屆看過幾場賽事，令人意外地以這一場最多「吉位」，莫非英格蘭球迷覺得悶費事睇？（作者提供）

我在科隆想「問候」修夫基

總之，1分已袋，以不敗姿態首名出線，修夫基達成目標吧？但英格蘭球迷不買帳，賽後向場內的修夫基報以噓聲，又掟膠杯泄憤。其實英格蘭球迷的要求很簡單，龍門後的死忠球迷區大部分人整場賽事都在喊口號、唱歌打氣，God Save the King都不只唱了一次；而且，每當英格蘭球員有一記清脆的飛剷、勇悍的攔截、精彩的射門，他們都不會吝嗇掌聲與歡呼，只是這些鏡頭寥寥可數，絕大部分時間，場上的10個白衫，就是傳來傳去。

於是，我旁邊的英格蘭老球迷便不斷「F**k、F**k、F**k」、「Sxxt、Sxxt、Sxxt」，他年輕的兒子（應該是兒子吧）也附和，但多了點戰術分析，「應該這樣直傳嘛」、「應該那樣走位吧」⋯⋯

「Football without fans is nothing」，球迷遠道而來，機票酒店門票，看一場球賽動輒上萬港元，因此修夫基除了需要帶領英格蘭晉級外，也有責任領導球隊踢出漂亮的足球，否則就算英軍再度憑靚走線打入決賽，他都只會繼續被球迷送上真摯的「問候」。

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