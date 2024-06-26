歐國盃｜英格蘭悶和出線寫一保守紀錄　修夫基遭球迷扔啤酒杯發洩

歐國盃C組最後一輪，英格蘭與斯洛文尼亞互交白卷，「三獅軍團」亦以1勝2和的不敗之身，以5分排小組首名出線。不過今場悶和，現場的英格蘭球迷似乎不願收貨，在主帥修夫基繞場向觀眾席拍手致謝時，有人向他投擲膠杯及送上噓聲，以示不滿。



修夫基今屆領軍表現屢受批評。（Getty Images）

英格蘭前兩輪分組賽錄1勝1和，不過比賽表現持續受外界批評，特別是上一仗面對丹麥被逼和，更一度被對手猛攻。

世界排名第57的斯洛文尼亞，同屬實力稍遜一籌對手，今仗英格蘭掌握主動，全場獲74%控球率，對手亦只有4次攻門，然而三獅軍團卻遲遲未能打開紀錄。

修夫基試陣完兩場，此戰擺出不一樣陣式，首先是收起備受爭議的阿歷山大阿諾特，派出干拿加歷查任右中場踢4-3-3。然而左翼繼續為菲爾科頓，更將比寧咸放去左中場，後者今仗表現一般，踢足90分鐘但所有關鍵數據皆為0。

布卡約沙卡早段入球因越位被判無效。（Getty Images）

英格蘭全場錄12次攻門，但xG（預期入球）只有0.87，於是這場比賽在波瀾不驚的情況下完結，修夫基再一次「穩陣」地收下一分，以5分排在C組榜首出線。

雖然保持不敗，可英格蘭坐擁豪華陣容，卻踢出如此沉悶表現，在場球迷自然不滿。修夫基完場向觀眾席拍手表達謝意時，有球迷扔出空的膠杯發洩，更「大開汽水」，為這名英軍教頭送上噓聲。

球迷對他的不滿不難理解，英格蘭今屆歐國盃錄29次射門，在24支球隊排名第17；xG為2.26，在所有球隊排名19；當然換個角度來看，他也是最穩定的主帥，據Opta統計，三獅軍團3輪合計製造的總預期入球為3.39（預期入球2.26+預期失球1.13），是所有球隊中最少。

修夫基致謝時，其面前拍手的球迷不多。（Getty Images）

然而修夫基的回應耐人尋味：「我沒見過其他球隊出線後得到這樣的反應，我為球員（對比賽的）處理方式感到自豪。他們在充滿挑戰的環境中保持冷靜，這讓我想起為英格蘭效力的時光。」

他又形容這種氣氛不尋常：「我能理解對我的意見（narrative），針對我總比針對球員更佳。我不認為球隊會突然踢得自由奔放，然後狂數對手四或五球。足球並非這樣運作，我能看到球隊進步，目標將會達成。」

修夫基堅持保守風格。（路透社）

這名主帥續稱，沒有人希望見到球隊無法以榜首出線，然後惡戰連場，屆時又會遭外界批評在分組賽戰績不佳。

英格蘭十六強對手仍未落實，將為荷蘭或E組第三名球隊；目前E組四隊同分，包括強隊比利時。