歐國盃｜英格蘭16強避荷蘭多得格魯吉亞　科頓因家事暫時離隊

英格蘭雖然在歐洲國家盃C組首名出線，3戰得5分僅入2球的表現，惹來不少批評聲音。不過，「三獅兵團」的運氣似乎不錯，原本有機會在16強遇上荷蘭，豈料格魯吉亞爆冷贏波，對手由荷蘭變斯洛伐克，能否把靚線轉化為冠軍，就要看主帥修夫基及麾下如何造化。



英格蘭以C組首名出線，歐國盃最後一日分組賽的戰果關乎到英軍對手誰屬。只要E組及F組第三名壓過匈牙利的話，英格蘭將面對E組第三名。E組的兩場和波，4隊球隊同得4分，足以超越匈牙利。

只要F組的格魯吉亞或捷克贏波，英軍即可避開荷蘭，結果歐國盃新丁格魯吉亞憑基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）及米卡達捷（Georges Mikautadze）各建一功，爆冷擊敗葡萄牙，取得小組第三名，把匈牙利踢出局，同時間接助英格蘭避開荷蘭。

即使英格蘭受盡外界批評，似乎幸運之神站在英軍一方。英格蘭位處下半區，避開西班牙﹑德國﹑葡萄牙﹑法國，如今16強遇上斯洛伐克，若英格蘭順利晉級8強，有機會上演上屆決賽翻版﹑再鬥意大利，同樣順利出線的話，4強最大名的對手是荷蘭。

（路透社）

（Getty Images）

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歐國盃2024十六強賽程（以下比賽時間為香港時間）：

29/06（星期六）

深夜12時 十六強2 瑞士 vs 意大利

深夜3時 十六強1 德國 vs 丹麥

30/06（星期日）

深夜12時 十六強4 英格蘭 vs 斯洛伐克

深夜3時 十六強3 西班牙 vs 格魯吉亞

01/07（星期一）

深夜12時 十六強6 法國 vs 比利時

深夜3時 十六強5 葡萄牙 vs 斯洛文尼亞

02/07（星期二）

深夜12時 十六強7 羅馬尼亞 vs 荷蘭

深夜3時 十六強8 奧地利 vs 土耳其