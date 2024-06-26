歐國盃｜蘭歷克率奧地利力壓法國荷蘭晉級　曼聯棄帥曾遭C朗無視

面對法國、荷蘭及波蘭，奧地利在主帥蘭歷克（Ralf Rangnick）領軍下，踢出逼搶戰術，表現驚喜，力壓法、荷兩大傳統強隊搶得歐國盃D組小組首名。

蘭歷克在21/22球季中執教曼聯慘淡收場，更曾被C朗評為「沒人認識」及「甚至不是教練」，如今他以歐國盃表現證明自己的執教實力，率領歐洲二流的奧地利在「死亡之組」首名突圍。



蘭歷克與球員慶祝。（路透社）

歐國盃D組，今輪前排第三位的奧地利以3：2擊敗荷蘭，以2勝1負得6分的成績，力壓法國及荷蘭兩大勁旅，以小組首名晉級十六強。

歐國盃十六強晉級形勢截至香港時間6月26日早上。（01美術製圖）

奧地利是今屆其中一支發揮最佳的球隊，儘管陣中欠缺球星，但「蔗渣的價錢踢出燒鵝的味道」，在蘭歷克帶領下，上下一心，踢出逼搶足球，首戰對冠軍熱門法國已經表現驚喜，令對方陷苦戰，惜失烏龍球以0：1落敗。第二場面對波蘭，奧地利清風送爽，取得3：1的勝利。今場爆冷擊敗荷蘭，更令奧地利可以登上小組榜首，以首名晉身淘汰賽。

在2022年底，C朗拿度接受摩根專訪，與曼聯決裂，當時這位葡萄牙球星表示：「他們（曼聯）請了做開體育總監的蘭歷尼，沒有人認識他。他甚至不是一位教練。」C朗在2021年夏天回歸曼聯，在21/22球季領隊蘇斯克查下台，曼聯聘請蘭歷克為暫代主帥教到季尾，未能鎮服更衣室，踢不出他理想的前場逼搶戰術，慘淡收場，未能坐正，最後曼聯請來坦赫格接掌帥印。蘭歷克離開曼聯後，接手奧地利國家隊。