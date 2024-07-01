歐國盃｜比寧咸倒掛金勾為英格蘭延續冠軍夢　「離出局只差30秒」

英格蘭在歐國盃十六強加時以2：1反勝斯洛伐克，晉級八強後會對瑞士。英格蘭上半場踢得很差，首先落後，直至下半場補時5分鐘，才由祖迪比寧咸（Jude Bellingham）的倒掛追平1：1。在加時，英格蘭靠哈利卡尼頭槌建功，以2：1險勝斯洛伐克晉級。



比寧咸的倒掛將英格蘭由出局邊緣拉回來。（路透社）

進入下半場補時，英格蘭仍落後0：1，距離十六強出局愈來愈接近。在最危急的時刻，還是最傳統、最直接的方法有用。基爾獲加的界外球攻勢，直接扔入禁區，中堅馬克古希前柱一頂，比寧咸靈光一閃，打出倒掛金勾，一射入網，為英格蘭在95分鐘追成1：1平手。

21歲的比寧咸賽後說：「離回家還有30秒的距離，感覺好像你要令整個國家失望了，跟住那一腳後，一切都變得美好的。這種不是我想要的感覺，但要來的時候，還是不錯的。」

「為英格蘭效力是一件美好的事，但壓力真的很大。能夠在球場上入球，如釋重負，這是一個快樂的時刻。」

被問到入球的意義，比寧咸再強調入球那時離完場不遠，英格蘭就在出局邊緣，他說：「其實只差20或者30秒左右，我們就要在歐國盃出局。現在的情緒當然截然不同，這是能夠幫助球隊繼續前進的事。這是一個重要的時刻，但賽事很長，要看看我們能否贏得冠軍。這個入球的重要性會由我們未來兩周的表現決定。」

踢了120分鐘，英格蘭今場有16次射門，但僅得兩次中目標，換言之，比寧咸在95分鐘的入球，是英格蘭今場首次中目標埋門。

這位效力皇家馬德里的進攻中場表示，今仗克服逆境晉級，彰顯英格蘭的精神，他說：「除了對方的入球外，我覺得我們今場表現不俗。我們本應踢得更冷靜，但更重要的是我們踢出自己的風格。在淘汰賽階段，當出現這種時刻時，人們會思考『對的，這就是我們的團隊精神』，如果沒有逆境，就不會有這種時刻。」

經歷千辛萬苦，世界排名第五位的英格蘭，淘汰了排45位的斯洛伐克，八強會對排第19位的瑞士。

追平功臣比寧咸被選為今場最佳球員，歐洲足協技術觀察小組解釋：「因為他的整體貢獻及入球，令英格蘭得以繼續留在今屆賽事。他展現強大領導能力，令他的球隊保持信念。」