歐國盃｜意大利不敵瑞士一個決定或成關鍵　英格蘭倘晉級遇強敵

歐國盃16強首戰就爆出冷門，意大利對瑞士上、下半場各失一球，0：2落敗出局，提早宣告衛冕失敗。

雖然賽果令人驚訝，但瑞士主帥耶堅（Murat Yakin）稱，從賽前看到意大利的陣式開始，就知道會贏。



瑞士擊敗意大利，是他們31年來第一次從這支傳統勁旅身上獲勝，在歐國盃也已經連續7場賽事在法定時間保持不敗，表現相當「硬淨」。

魯賓華加斯為瑞士入球。（Getty Images）

從瑞士對意大利的比賽中，可見瑞士絕對不是憑運氣而贏，而從數據可見他們全面壓制意大利：射門次數13對11、射門中目標次數4對1、預期入球（xG）也達1.3，比意大利的0.78多，在禁區內觸球數也以24對12佔盡優勢，反映瑞士踢得更積極、佔得更多攻勢。

瑞士隊長格列沙加（Granit Xhaka）賽後與球迷一同慶祝。（Getty Images）

意大利在對克羅地亞的最後一場分組賽，以3-5-2陣式踢成1：1，今仗改成過往沿用的4-3-3，然而4人防線的效果顯然不理想，瑞士主帥耶堅賽後坦言，意大利的陣式正好合符瑞士發揮：「我本來就知道如果意大利踢4人防線，我們就能摧毀他們……丹尼杜耶（Dan Ndoye）能在中場施壓，他看守的艾沙拉維很少觸球機會。」

耶堅認為意大利改踢4人防線，正好符合瑞士的風格。（Getty Images）

瑞士晉級8強後，對手將會是英格蘭對斯洛伐克的勝方，外界當然普遍看好英格蘭能晉級8強，但自從歐國盃自1996年有8強淘汰賽以來，英格蘭從未連續兩屆打入8強或之後階段，今屆力爭第一次。

耶堅坦言對哪一隊都無所謂，「我們贏了一場重要的比賽，這才是最關鍵的，明天和之後會發生什麼事（都沒有所謂），我們會如常為下一個對手準備。」